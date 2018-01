Kriminalität Toter Mann in Ahrensfelde ist Opfer eines Gewaltverbrechens

Ahrensfelde. Ein im Wasser des Wuhlefließes in Ahrensfelde (Kreis Barnim) tot aufgefundener Mann ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das habe die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche des 54-jährigen Berliners ergeben, teilte die Polizei in Brandenburg am Dienstag mit. Der tote Mann war vergangenen Sonntag von einem Jogger entdeckt worden. Zunächst hatte nichts auf eine äußere Gewalteinwirkung hingewiesen. Die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Die Mordkommission ermittelt.

( dpa )