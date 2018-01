Drogenfund nach Messerstecherei mit zwei Verletzten

Berlin. Zwei Männer sind in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf mit Messern aufeinander losgegangen. Bei dem Streit am Montagabend ging es um Drogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer kamen mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Jüngere konnte das Krankenhaus nach ärztlicher Behandlung wieder verlassen. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert.

Wie die Polizei berichtete, soll der 26-Jährige gegen die Haustür des Mehrfamilienhauses in der Peter-Edel-Straße geschlagen haben. Nachdem ihm ein Nachbar die Tür geöffnet hatte, begab sich der Mann zu der Wohnung des 21-Jährigen. Nach einem Streit seien dann beide mit Messern aufeinander losgegangen. Der 26-Jährige sprühte seinem Gegner Reizgas ins Gesicht.

Ein 50 Jahre alter Nachbar trennte die beiden mit einer Leiter. Daraufhin ging der 21-Jährige in seine Wohnung zurück. Hinzugerufene Polizisten fanden in der Wohnung des Mannes Betäubungsmittel. Worum es sich bei den Drogen genau handelte und in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, war laut Polizei zunächst unklar. "Wir müssen die Vernehmungen abwarten", sagte ein Polizeisprecher.

( dpa )