Trotz EU: Berliner Taxen bekommen weiter 1,50 Euro Zuschlag

1,50 Euro sind nicht die Welt, zumal wenn man sich ein Taxi leisten kann. In Berlin sind die Taxifahrer seit jeher verpflichtet, bei bargeldloser Zahlung einen Zuschlag in dieser Höhe zu erheben. Fällig wird der Betrag sowohl bei Bezahlung mit einer EC-Karte als auch per Kreditkarte oder mit der myTaxi-App, wenn per Paypal gezahlt wird.

Solche Extragebühren sollte eine EU-Richtlinie abschaffen, die seit dem 13. Januar in Kraft ist. Sie wurde in Paragraf 270a des Bürgerlichen Gesetzbuches übernommen. Diese extra Entgelte sind unwirksam.

Demnach sind Aufschläge für alle gängigen Zahlungsmittel wie Überweisungen, Lastschriften und Karten verboten. Und so sparen Kunden der Lufthansa seit Anfang Januar bei jedem Einsatz der Kreditkarte nunmehr bis zu 25 Euro, und auch bei der Deutschen Bahn entfallen bereits seit der Fahrplanumstellung im Dezember die Aufschläge, die etwa bei einem Ticketpreis von 200 Euro eine Kreditkartengebühr von zwei Euro vorsah.

Nicht so bei den Berliner Taxen. "Die Berliner Taxenbetriebe sind Dienstleistungsbetriebe und unterliegen damit der Tarifordnung, welche per Gesetz hier in Kraft trifft", teilte die Taxiiinnung auf ihrer Facebookseite mit. Die 1,50 Euro würden weiterhin auch bei der Bezahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte fällig.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gibt der Taxiinnung recht: Die EU-Regelung betreffe "unerwartete" Preiserhöhungen durch Zuschläge. "Auf Taxis trifft das nicht zu, da der Taxitarif eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist", teilte die Senatsverwaltung weiter mit. Die Höhe werde nicht vom Taxifahrer verhandelt, sondern ist vorgegeben. "In diesem Sinne ist der Zuschlag legitim", urteilt die Verwaltung.

Experten halten diese Sichtweise für unzutreffend. So meinte etwa Diethelm Baumann, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Kanzlei Weitnauer in München, die Kostenfreiheit der Zahlung mit den Kreditkarten sei eben nicht privatrechtlich geregelt, wie es die Taxiinnung suggeriere. Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz stehe natürlich über einer Verordnung, die keinen Gesetzescharakter hat, sagte er der "FAZ". Insofern seien die 1,50 Euro Gebühr unzulässig. Die Taxiinnung beharrt jedoch auf ihrer Sichtweise.