33 Verfahren nach Anti-Israel-Demos in Berlin eingeleitet

Nach den anti-israelischen Demonstrationen in Berlin im Dezember vergangenen Jahres wurden insgesamt 33 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das geht aus einer umfangreichen Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Anne Helm, Niklas Schrader und Hakan Taş hervor. Aus der Antwort wird außerdem klar, dass die Anmelder bereits Dutzende ähnliche Veranstaltungen in Berlin durchführten. So haben die Privatpersonen und Vereinigungen seit 2015 bereits 48 ähnliche Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin durchgeführt. Die angemeldeten und genehmigten Kundgebungen trugen Titel wie "Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen in Israel" und "50 Jahre israelische Besatzung in Jerusalem". Die Demonstrationen im Dezember sorgten deutschlandweit für Schlagzeilen, weil mehrere Teilnehmer mit antisemitischen Sprüchen auffielen und auch Israel-Fahnen verbrannt wurden.

Bei einer Demonstration am 8. Dezember vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor hatten sich am Pariser Platz laut Polizei 1200 Menschen versammelt, um gegen die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen. Teilnehmer der Demo verbrannten zwei israelische Fahnen. Außerdem wurden Flaggen der islamistischen Hamas und der Fatah gezeigt. Vereinzelt waren "Allahu akbar"-Rufe zu hören. Die Stimmung war aufgeheizt, vereinzelt kam es zu Prügeleien von Demonstranten untereinander und zu Rangeleien mit der Polizei. Die Veranstaltung sei "überwiegend störungsfrei" verlaufen, teilte die Polizei damals mit. Das sorgte angesichts der verbrannten Fahnen und mehrerer Festnahmen für Aufsehen.

"Wie schön ist der Tod vor der Kanone"

Am 12. Dezember kam es dann erneut zu einer Demonstration – dieses Mal vor dem Hauptbahnhof. Wie die Innenverwaltung mitteilt, läuft ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen einen Redner. Grund ist ein Redebeitrag. Dazu heißt es in dem Bericht: "Im Rahmen der Versammlung am 12. Dezember 2017 erfolgte durch einen Redner der Kundgebung in arabischer Sprache mittels Lautsprecher und Mikrofon folgende Aufforderungen: "Alle Zeigefinger hoch! Hand hoch; lasst Stimme ertönen! Lasst Palästina und Waffen (Schüsse) ertönen! Wie schön ist der Tod vor der Kanone! Wie schön ist der Tod vor dem Panzer." Dabei zeigte der Redner den sogenannten "IS-Finger", wie ihn etwa auch der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, kurz nach der Tat in eine Kamera am Bahnhof Zoo zeigte. Ein Großteil der Teilnehmer erwiderte dieses durch Heben des Zeigefingers und Wiederholung der obengenannten Sätze. Weitere Feststellungen, auch im Verlauf der anderen benannten Versammlungen, wurden nicht gemacht.

Auch bei anderen Versammlungen dokumentierte die Polizei Hetz-Rufe, so bei einer Versammlung am 10. Dezember am Rathaus Neukölln. Dort skandierten die Teilnehmer "Kindermörder Israel", "Terrorist USA" und "Terrorist Israel". Ein Teilnehmer der Demonstration verbrannte zudem eine Replik einer israelischen Flagge. Bei einer Versammlung am Washingtonplatz am 12. Dezember skandierten die Teilnehmer "Intifada bis zum Sieg" und "Israel bombardiert, USA finanziert". Alle Ausrufe wurden laut Polizei dokumentiert. Bei den Demonstrationen und Kundgebungen am 8.12, 10.12 und 12.12 wurden insgesamt 24 Personen vorläufig festgenommen und 33 Ermittlungsverfahren eingeleitet.