Ausbruch: Auch JVA-Werkstattleitung im Visier der Ermittler

Im Fall der Flucht aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee gerät jetzt offenbar die Leitung der Kfz-Werkstatt in den Fokus der Ermittlungen. Wie die "BZ" berichtete, wurde die Tür zum Heizungsraum, über den die vier Häftlinge am 28. Dezember flüchteten, absichtlich offengelassen. Allerdings ist fraglich, wie glaubwürdig die Aussagen der Häftlinge sind. Nach Informationen der Berliner Morgenpost beschuldigen sich die vier Ausbrecher nämlich gegenseitig – keiner will den Ausbruch organisiert haben.

Die Justizverwaltung wollte den Bericht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht kommentieren. Die Staatsanwaltschaft sagte, man ermittle nach wie vor gegen Unbekannt. Demnach sagte einer der vier Häftlinge in der Vernehmung aus, dass man sich mit dem Werkstattleiter darauf geeinigt habe, die Stahltür zum Heizungsraum offenzulassen, um den Raum später zu säubern.

Wie berichtet, war das Schloss zum Heizungsraum unbeschädigt. Am Tag des Ausbruchs hielten sich in der Kfz-Werkstatt 15 Häftlinge und drei Bedienstete auf. Bereits ein erster Untersuchungsbericht der Justizverwaltung legt nahe, dass die Ausbruchspläne bekannt waren und es möglicherweise Komplizen gab. So erhielt das Werkstattpersonal bereits gegen 9 Uhr, also etwa zehn Minuten nach dem Ausbruch, von einem Gefangenen den Hinweis, dass einige Männer eine Flucht aus der Anstalt planen sollen. Dennoch wurde erst 9.26 Uhr Alarm ausgelöst.

In einem anderen Fall hat die Justizverwaltung Konsequenzen verkündet. Ein Doppelmörder, der seit 2002 im Gefängnis sitzt, bekommt keinen Ausgang mehr. Die Lockerungen seien ihm komplett gestrichen worden, sagte ein Justizsprecher am Montag. Der Gefangene war von einem genehmigten Ausgang aus dem Gefängnis Tegel erst Stunden verspätet zurückgekommen. Er hatte seine selbst gewählte Rückkehr per SMS mitgeteilt.

Für Empörung hatte gesorgt, dass der Mann allein im vergangen Jahr 215 Mal das Gefängnis verlassen durfte. Allein im vergangenen Jahr gab es berlinweit 200.000 solcher Lockerungen. Dabei kam es insgesamt zu 90 Missbrauchsfällen. Lockerungen wie Freigänge werden als wichtiges Instrument zur Resozialisierung angesehen und seit Jahren praktiziert.

