Leichenfund nach Wohnungsbrand: Polizei ermittelt weiter

Rathenow. Nach dem Fund zweier Leichen in einer brennenden Wohnung in Rathenow (Havelland) gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Einen konkreten Verdacht habe man noch nicht, hieß es am Montag. Feuerwehrmänner hatten bei Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen die 36-Jährige Rathenowerin und ihren 34 Jahre alten Bekannten entdeckt. Da Gerichtsmediziner an den Leichen Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt hatten, geht die Polizei derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

"Die Ermittlungen laufen intensiv", sagte ein Sprecher. Derzeit werden die Ergebnisse der Gerichtsmedizin sowie die Vernehmungen aus dem persönlichen Umfeld der Toten ausgewertet. Brandermittler sollten am Montag noch einmal die Wohnung in dem Mehrfamilienhauses in der Goethestraße untersuchen. Bei den Löscharbeiten hatten die Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen zunächst die leblose Frau in der Wohnung gefunden. Bei der weiteren Suche wurde dann die Leiche des Mannes entdeckt.

( dpa )