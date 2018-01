CDU Steglitz-Zehlendorf streitet über Parteispenden

Berlin. In der CDU Steglitz-Zehlendorf wird weiter über die Plakate gestritten, die 2016 für den Wahlkampf zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gedruckt wurden – und über die fragwürdigen Spenden, die in diesem Zusammenhang geleistet wurden. Wie berichtet, wurden die Kosten für die Plakate, knapp 11.000 Euro, von einem Konto beglichen, auf das die CDU-Bezirksverordneten monatlich Fraktionsbeiträge in Höhe von 15 Euro einzahlten. Kontoinhaber ist ein "Freundeskreis" der Fraktion, dem allerdings ausschließlich deren Mitglieder angehören. Nun monieren Christdemokraten aus dem Südwest-Kreisverband Intransparenz. Mitglieder der BVV-Fraktion seien über die Verwendung der Gelder weder informiert worden, noch hätten sie einen Einfluss darauf gehabt.

Allerdings wurden bereits vor der Kommunalwahl 2011 Plakate für den Bezirkswahlkampf gedruckt. Damals wurden aber dafür keine Spendenbescheinigungen ausgestellt. Dazu entschloss sich der Kreisverband aber im vergangenen Jahr für die 2016 verwendeten Plakate. Zunächst sollten die Kosten dafür als Sachspende des "Freundeskreises" an die Partei verbucht werden. So sei es dem Finanzbeauftragten der CDU Deutschlands und der Bundestagsverwaltung angezeigt worden, heißt es in einem Schreiben des Kreisgeschäftsführers aus dem November vergangenen Jahres an die Bezirksverordneten der Wahlperiode 2011 bis 2016.

Dann aber, so Geschäftsführer Thomas Bretschneider, habe sich die "rechtliche Einschätzung" geändert. Der "Freundeskreis" werde nun als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingeschätzt. Damit seien deren Mitglieder einzeln als Spender anzusehen. "Das ist für Sie positiv, weil sie nunmehr noch für das Jahr 2016 eine Spendenquittung über den von Ihnen anteilig aufgewendeten Betrag erhalten", heißt es in dem Schreiben. Grund für die geänderte Einschätzung war die Unklarheit, welches rechtliche Konstrukt dieser "Freundeskreis" überhaupt darstellt.

Nun befürchten Beteiligte, dass das Vorgehen rechtlich nicht haltbar ist und sie sich womöglich der Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben. Aus dem Umfeld des Kreisvorstands wurde das zurückgewiesen. Steuerhinterziehung setze einen Vorsatz voraus, der hier nicht vorliege. Das gelte auch für diejenigen, die im Kreisverband für das Ausstellen der Spendenquittungen verantwortlich waren. Sie hätten lediglich befolgt, was der Finanzbeauftragte der CDU und ein eingeschalteter Wirtschaftsprüfer des Landesverbands entschieden hätten. Auch die Behauptung sei falsch, dass das Ausstellen von Bescheinigungen über Parteispenden normalerweise der Landesverband übernehme und die Quittungen für die "Plakatspende" ein Sonderfall seien.

Wie in der chronisch zerstrittenen Südwest-CDU üblich, löst die Kritik am Zustandekommen der Wahlplakate Gegenkritik aus. Es müsse allen Bezirksverordneten klar gewesen sein, dass sich auf dem Konto des "Freundeskreises" erkleckliche Beträge angesammelt haben, hieß es. Für den ursprünglichen Zweck dieser "Kaffeekasse", über Geld für Weihnachtsfeiern oder Blumenpräsente zu verfügen, sei nur ein Bruchteil des eingezahlten Geldes benötigt worden. Wer nun behaupte, nichts von den Plakaten gewusst zu haben, argumentiere unglaubwürdig. Die Diskussion im Kreisverband, ob es sich um eine Spendenaffäre oder eine Intrige gegen Kreischef Thomas Heilmann handelt, ist also noch längst nicht beendet.

Mehr zum Thema:

Heilmann bestreitet Vorwürfe um Parteispende

Berliner CDU weist Vorwürfe wegen Parteispenden zurück

Ärger um Wahlwerbung am Kreisel