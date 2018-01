Wenn falsche Polizisten an der Tür klingeln

Betrüger geben sich häufig als Polizeibeamte aus – am Telefon oder an der Haustür. Die Zahl der Strafanzeigen hat sich verdoppelt.

Berlin. 22.30 Uhr, ein Dienstagabend. Das Telefon von Inge G. klingelt. Auf dem Display blinkt die 110. Die 93 Jahre alte Frau erschrickt, hebt ab und meldet sich mit ihrem Namen. Ein Herr Schäfer von der Kriminalpolizei stellt sich ihr vor. Er wolle sie warnen vor einer Einbrecherbande, sagt er, fängt dann an sie auszufragen: Wohnt sie allein? Wie ist ihr Familienstand? Hat sie viele Verwandte? Er benötige ihre Mithilfe, um die Bande zu schnappen. Denn bei einer Festnahme habe die Polizei eine Liste mit Adres­sen sichergestellt. Auch der von Inge G. – inklusive ihrer Kontodaten, wie er sagt.

Ihr Vermögen sei auf der Bank nicht mehr sicher. "Ihr Geld ist in einer halben Stunde in Rumänien und für immer verschwunden", erklärt er. Sie soll ihr Gespartes von der Bank holen, ein Kripo-Beamter erwarte sie dort und würde sie sicher nach Hause geleiten. Am besten so schnell wie möglich. G. wird misstrauisch. Sie fragt nach der Dienststelle des angeblichen Kommissars. Der Mann am anderen Ende der Leitung redet von einer "Geheimaktion". Er könne seine Dienststelle deshalb nicht nennen. "Sind Sie überhaupt bei der Polizei?", fragt G. und betont, nicht zur Bank gehen zu wollen. Als sie weitere Fragen stellen will, legt der vermeintliche Kommissar eilig auf. Die 93 Jahre alte Frau ruft sofort die Polizei – die richtige diesmal.

Achtung: Die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an

Inge G. hat Glück gehabt und den Mut, die Erklärungen des Unbekannten zu hinterfragen. Denn was ihr passiert ist, ist in Berlin keine Seltenheit. Allein 2017 wurden 1862 Strafanzeigen gefertigt, weil sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgaben. Gegenüber etwa 800 Anzeigen im Jahr 2016 eine Verdopplung, wie die Polizei auf Morgenpost-Anfrage mitteilte. Die Masche ist mittlerweile so beliebt, dass die Polizei dafür einen eigenen Begriff hat: Es geht nicht um den Enkeltrick, sondern um das sogenannte "Call-ID-Spoofing". Es bezeichnet die Methode, mit der Anrufe unter einer für den Angerufenen vorgetäuschten Nummer durchgeführt werden. So kann der Anrufer eine falsche Identität vortäuschen. Genau wie im Fall von Frau G.: Statt der Nummer des Unbekannten erschien bei ihr die 110 auf dem Telefon-Display.

Besonders gefährdet durch diese Betrugsfälle seien Senioren, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf der Berliner Morgenpost. Die Polizei informiere deshalb regelmäßig mit Broschüren und über die sozialen Medien über diese Vorgehensweise. Man weise darauf hin, dass die Polizei niemals unter der Notrufnummer 110 anrufen würde. Zudem solle man mit Unbekannten nie am Telefon über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Den Erfolg der Masche erklärt sich Neuendorf so: "Neben dem Vertrauen, das die überwiegend lebensälteren Geschädigten der Polizei grundsätzlich entgegenbringen, werden diese von den Tätern teils erheblich unter Druck gesetzt." Aus Angst vor dem Verlust ihres Vermögens oder vor Strafverfolgung gäben die Opfer daher oftmals nach und stellten ihr Vermögen zur Verfügung oder ließen gar Unbekannte in die Wohnung. Die Täter agierten dabei oftmals aus dem Ausland, insbesondere der Türkei. "Da stehen den Kosten für die Telefongebühren hohe Gewinnerwartungen gegenüber", ergänzte Neuendorf.

Neben den Telefonbetrügern existiert noch eine weitere perfide Betrugsmasche, bei der die Täter vortäuschen, Polizisten zu sein. Sie klingeln an Haustüren und stellen sich als Beamte der Kriminalpolizei vor. Stellten Opfer im Jahre 2014 noch 126 Anzeigen, waren es im vergangenen Jahr bereits 306 Menschen. Auch bei diesem Vorgehen seien meist ältere Menschen das Ziel der Betrüger. Polizeisprecher Neuendorf erklärt dazu: "Der von den Tätern genutzte Überraschungsmoment und das von den überwiegend lebensälteren Geschädigten der Polizei entgegengebrachte grundsätzliche Vertrauen verleitet die Geschädigten dazu, den vermeintlichen Polizeibeamten Zutritt in ihre Wohnung zu gewähren." Oftmals würden sie dann auch den Ort nennen, an dem sie ihre Wertgegenstände verwahren. Beide Maschen sind kein Kavaliersdelikt. Wenn die Polizei die Täter erwischt, drohen sechs Monate bis zu zehn Jahre Haft bei besonders schweren Betrugsfällen.

Die Berlinerin Inge G. ist noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Ihre Anzeige bei der Polizei hat sie gemacht. Die 93-Jährige ist allerdings immer noch schockiert über die Dreistigkeit der Betrüger. "Höflichkeit und Hilfsbereitschaft scheinen in dieser Stadt nicht mehr angebracht", ergänzt sie.

