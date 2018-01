Regensburg. Gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen, der einen Polizeibeamten in Regensburg am Samstagabend schwer verletzt hatte, ist Haftbefehl erlassen worden. Er wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und bereits in eine Haftanstalt gebracht, wie das Polizeipräsidium in Regensburg am Abend mitteilte.

Zusammen mit einem weiteren 17-Jährigen soll der Beschuldigte zwei Polizisten in einem Regensburger Einkaufszentrum angegriffen haben. Ein Polizist erlitt schwere Verletzungen.

( dpa )