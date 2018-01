Wirbel um leeren Koffer: Potsdamer Platz abgesperrt

Berlin. Ein leerer herrenloser Koffer hat am Potsdamer Platz in Berlin am Samstag für Aufregung gesorgt. Die große normalerweise viel befahrene Kreuzung war zeitweise für den Verkehr gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Das verdächtige Gepäckstück war am Mittag an der historischen Ampel auf dem Platz gefunden worden. Vorsorglich richteten die Einsatzkräfte einen Sperrkreis ein, bevor sie den Koffer untersuchten. Dann konnten sie aber schnell wieder Entwarnung geben. Autofahrer waren zwischenzeitlich gebeten worden, den Bereich zu umfahren, mehrere Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe wurden umgeleitet.

( dpa )