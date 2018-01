Hertha-Stürmer Selke war Fan von Mario Gomez

Berlin. Stürmer Davie Selke vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat in seiner Jugendzeit von Nationalstürmer Mario Gomez geschwärmt. "Ich habe mich an ihm orientiert, an seiner Art zu spielen und auch an seiner Art außerhalb. Er ist ein entspannter Typ, das finde ich cool", sagte Selke im Interview der "Berliner Morgenpost" (Samstag).

Selke ist Schwabe und hat als Jugendlicher in der Jugend des VfB Stuttgart gespielt. 2007 erlebte die deutsche Meisterschaft des VfB mit Angreifer Gomez als Fan mit. "Wenn ich als Kind im Stadion war, habe ich versucht, mir viel von ihm abzuschauen", berichtete Selke.

An seine fußballerische Zeit beim VfB hat Selke keine guten Erinnerungen. "Mir wurde damals in der U13 gesagt, dass es nicht reicht. Das zu hören, war hart, erst recht, wenn es von dem Verein kommt, wo deine Vorbilder spielen", erzählte der 22-Jährige: "Als Schwabe war es für mich eine Ehre, für den VfB zu spielen, da war ich mächtig stolz drauf."

Über den unterklassigen Verein Normannia Gmünd landete Selke bei der TSG Hoffenheim. Dort erhielt er "eine hervorragende Ausbildung" und "Vertrauen". Der Wechsel nach Hoffenheim war "ein ganz wichtiger Schritt auf meinem Weg zum Profi."

Selke beschreibt sich als Stürmer, der keiner Konfrontation auf dem Platz, auch verbal, aus dem Weg geht. "Das Hochpushen ist sehr wichtig für mich. Ich will unbedingt das Beste für mich und mein Team", sagte Selke.

( dpa )