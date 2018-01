Mehr Stromnetzüberlastungen bei Mitnetz wegen Sturmtiefs

Ein Projektingenieur prüft einen Trafo in einem Umspannwerk.

Kabelsketal. Zur Entlastung des Stromnetzes hat der Betreiber Mitnetz im vergangenen Jahr wieder häufiger die Stromerzeugung drosseln müssen. Nach einem erstmaligen Rückgang im Vorjahr reduzierte das Unternehmen aus Sicherheitsgründen die Stromproduktion 2017 insgesamt 261 Mal, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. 2016 waren 224 Eingriffe nötig gewesen, 2015 aber noch 534. Mitnetz hatte die Netze in der Vergangenheit ausgebaut, damit mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist werden kann.

Das vergangene Jahr mit den Stürmen "Xavier" und "Herwart" sei windreicher gewesen als das vorherige, sagte der technische Geschäftsführer von Mitnetz, Adolf Schweer. "Allein bei den zwei Stürmen haben wir die Stromerzeugung zwölf Mal reduzieren müssen."

Am häufigsten waren Sachsen-Anhalt (150 Eingriffe) und Brandenburg (102 Eingriffe) von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen. In diesem Jahr will Mitnetz das Netz weiter ausbauen, um es zu entlasten.

Mitnetz betreibt das Stromverteilnetz des Energieversorgers EnviaM. Das Netz mit einer Länge von 74 000 Kilometern erstreckt sich über Teile von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

( dpa )