Kluge will Sieg bei Berliner Sixdays

Berlin. Zwei Rahmen-Wettbewerbe des am 25. Januar startenden 107. Berliner Sechstagrennens im Velodrom stechen aus dem großen Programm heraus. Zum ersten Mal sind im Damensprint auch die Olympiasiegerinnen Kristina Vogel und Miriam Welte am Start. Außerdem messen zum Auftakt namhafte Ehemalige bei der "Nacht der Legenden" ihre Kräfte in einem Ausscheidungs- und Punktefahren.

Feste Zusagen gibt es nach Veranstalter-Angaben unter anderen von Olaf Ludwig, Jens Voigt, Kurt Betschart, Silvio Martinello und Marco Villa. Mit dem sechsmaligen Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France, Erik Zabel, und Doppel-Olympiasieger Robert Bartko werde noch verhandelt.

Im Hauptwettbewerb wird ein Zweikampf zwischen dem viermaligen Sechstagesieger Roger Kluge/Theo Reinhardt (Eisenhüttenstadt/Berlin) und den belgischen Rotterdam-Siegern Kenny de Ketele/Moreno de Pauw erwartet. "Wir fahren um den Sieg, aber de Ketele/Pauw sind die Favoriten", sagte der in australischen Diensten stehende Straßenprofi Kluge am Freitag vor seinem Aufbruch ins spanische Trainingslager, in dem vor allem hohe Kilometer-Umfänge auf dem Programm stehen.

Eurosport überträgt täglich live vom Berliner Sechstagerennen, in dem auch wieder Punkte für die Gesamtwertung der Sixdays-Serie aus den Rennen in London, Berlin und Kopenhagen gesammelt werden. Das Finale der Serie findet am 16. April in Palma de Mallorca statt.

( dpa )