Erst gezecht, dann schwer verletzt: Prozess um Prügelattacke

Nach einer Prügelattacke auf dem Alexanderplatz in Berlin gegen einen 37 Jahre alten Mann haben sich zwei Angeklagte vor dem Landgericht in Schweigen gehüllt. Den 44- und 30-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Sie sollen den Geschädigten, den sie kannten, in einem Streit spontan angegriffen haben.

An einem Brunnen hätten sie den 37-Jährigen geschlagen und dann den am Boden Liegenden getreten, heißt es in der am Freitag zu Prozessbeginn verlesenen Anklage. Der Attackierte habe erhebliche Gesichts- und Kopfverletzungen erlitten.

Die Angeklagten waren den Angaben zufolge stark alkoholisiert. Bei dem 30-Jährigen wurden laut Anklage kurz nach der Prügelei 4,87 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Alle drei Männer sollen zuvor gemeinsam gezecht haben. Eine Passantin habe die Polizei alarmiert. Dem 44-jährigen Angeklagten werden zudem mehrere Diebstähle in Supermärkten vorgeworfen. Er habe ausnahmslos Alkohol und Tabak gestohlen. Der Prozess geht am 19. Januar weiter.

( dpa/seg )