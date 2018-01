Beschlagnahmte Bitcoin bringen Berliner Justiz 850.000 Euro

Berlin. Das Aufdecken eines mutmaßlichen Drogenhandels hat sich für die Berliner Justiz auch finanziell ausgezahlt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, haben 64 von der Justiz im April 2017 beschlagnahmte Bitcoin, die offenbar aus Drogengeschäften stammen, ihren Wert innerhalb eines Jahres von 76.000 Euro auf rund 850.000 mehr als verzehnfacht.

Die Bitcoin kommen von mutmaßlichen Drogenhändlern, die sich seit Dienstag vor dem Berliner Landgericht verantworten müssen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sollen der japanische Hauptangeklagte und zwei Mitstreiter 2012 und 2013 mehr als 5600 Mal Drogen zu einem Preis von insgesamt knapp 640.000 Euro verkauft haben. Der Verkauf soll über das Darknet gelaufen sein. Die Drogen - Cannabis, Kokain und MDMA - sollen die Dealer von Berlin aus per Post versendet haben, die Zahlungen hätten sie auf digitale Konten in Bitcoin erhalten.

Am Donnerstag haben sich die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft außergerichtlich einverstanden erklärt, die Bitcoin der Justiz zu überlassen. Der Erlös ihres Verkaufs soll nun in die Berliner Justizkasse fließen. Wie dies genau vonstattengeht und wann der Verkauf durchgeführt werden soll, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Berliner Morgenpost nicht mitteilen. Auch ob die Justiz schon in früheren Fällen von beschlagnahmten Bitcoins profitierte, war der Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt.

Die seit der Beschlagnahmung vergangene Zeit spielte in jedem Fall für die Berliner Justiz. Die Kryptowährung Bitcoin hat seit Anfang 2017 enorm an Wert gewonnen. Kostete eine Einheit des digitalen Bezahlmittels zu Beginn des Vorjahres noch weniger als 1000 Euro, steht der Bitcoin-Preis nach einem rasanten Höhenflug aktuell bei rund 11.500 Euro.

