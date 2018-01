Berliner Arzt wegen Sterbehilfe auf der Anklagebank

Berlin. Die Vorstellung ist gruselig: Ein Hausarzt besucht mehrere Tage lang mehrmals am Tag eine Patientin, die reglos in ihrem Bett liegt und langsam stirbt. Auf dem Nachtschrank liegen leere Schlaftablettenschachteln und ein Abschiedsbrief. Der Arzt weiß, dass die 44 Jahre alte Arzthelferin nicht unter einer tödlichen Krankheit leidet. Sie wird von einem schmerzhaften chronischen Darmleiden geplagt. Er leitet keine Rettungsmaßnahmen ein und wartet, bis sie stirbt.

Geschehen ist das zwischen dem 16. und 19. Februar 2013 in ihrer Wohnung in Zehlendorf. Der 68 Jahre Christoph T. muss sich seit Donnerstag vor einer Moabiter Schwurgerichtskammer verantworten. Vorgeworfen wird ihm Tötung auf Verlangen.

Der Angeklagte hält die Vorwürfe für unbegründet

Zu Prozessbeginn erklärte der Internist, dass er die Vorwürfe "in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht" für unbegründet halte. "Meine Patientin war schwer und unheilbar krank." Sie habe ihm mitgeteilt, dass sie sterben wolle. "Für mich bestanden keine Zweifel, dass es sich dabei um eine ernst gemeinte und frei verantwortlich getroffene Entscheidung eines vollentscheidungsfähigen Menschen handelte", so Christoph T. Später, bei Interviews vor dem Gerichtssaal, ergänzt der angeklagte Arzt, dass seine Patientin unter großen Schmerzen litt, schon fünf Suizidversuche unternommen und mehrfach angekündigt habe, sich vor einen Zug zu werfen.

"In so einer Situation den Patienten alleinzulassen, halte ich für moralisch und ethisch unvertretbar. Deswegen habe ich auch meine Hilfe angeboten. Es ist absolut unzulässig, einen Menschen gegen seinen Willen zu behandeln", so der angeklagte Arzt. Es habe vorher "ausführliche und intensive Gespräche gegeben. Und das nicht nur einmal, sondern über längere Zeit." Er kenne die Patientin seit 13 Jahren. "Es gab ein sehr großes Vertrauensverhältnis."

Als Christoph T. feststellte, dass die Patientin tot ist, vermerkte er auf dem Totenschein unter Todesart: "natürliche Todesursache" und unter Todesursache: "Suizid". Das fiel bei der obligatorischen Leichenschau einem anderen Arzt natürlich auf, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Es ist ein schwieriger, auch unter Juristen umstrittener Fall. Eine andere Große Strafkammer des Berliner Landgerichts hatte die Eröffnung des Verfahrens am 12. Oktober 2016 abgelehnt. Mit der Begründung, das angeklagte Tatgeschehen sei nicht strafbar und das Verhalten des Angeschuldigten rechtmäßig. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die kranke Frau gegenüber mehreren Zeugen ihren dringenden Wunsch geäußert habe, endlich sterben zu können, weil sie wegen der starken Schmerzen ihr Leben nicht mehr als lebenswert empfinde. Der Arzt sei "nicht zur Vornahme lebenserhaltender Maßnahmen verpflichtet" gewesen, so die Richter, "dem stand der zu beachtende Suizidwille der Patientin entgegen".

Die Staatsanwaltschaft ging gegen diese Entscheidung des Landgerichts erfolgreich in Beschwerde. Der 3. Strafsenat des Kammergerichts (Oberlandesgericht) ordnete am 12. Dezember 2016 in einem Beschluss an, dass sich eine andere Strafkammer mit diesem Verfahren beschäftigen muss. Der Senat folgte der Staatsanwaltschaft in ihrer Argumentation, dass der Arzt spätestens, als er die Patientin komatös in ihrem Bett liegen sah, zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet gewesen wäre. Bedacht werden müsse auch, dass die Patientin "eine Medikation gewählt habe, bei der der Tod erst fast drei Tage nach der Tabletteneinnahme eintrat". Die Selbstmordforschung zeige, dass es bei derartigen Fällen "oftmals gerade nicht einen unerschütterlichen Todeswillen" gebe, sondern die "unterschwellige Hoffnung, dass ein verzweifelter Schrei nach Beistand erhört wird".

Senat stellt Diagnose des Internisten infrage

Der Senat ging in seiner Wertung sogar noch einen Schritt weiter als die Staatsanwaltschaft. Die ging in ihrer Anklage von einer Tötung auf Verlangen durch Unterlassen aus; der 3. Strafsenat sprach von einer Tötung auf Verlangen durch aktives Tun. Das begründen die Richter damit, dass der Hausarzt seiner Patientin ein Mittel gegen Übelkeit injiziert habe. Diese Spritzen erst hätten ermöglicht, dass sich die kranke Frau nach Einnahme der vielen Schlaftabletten nicht übergeben habe. Als Beweis nannte der Senat ein Telefonat des Arztes mit zwei Obduzentinnen, bei dem er die Injektion zugegeben habe. Am Donnerstag widersprach Christoph T. jedoch diesem Vorwurf. Er habe der Patientin weder die Schlaftabletten verabreicht noch das Mittel gegen Übelkeit injiziert, sagte er.

Der Senat griff damals auch einen weiteren Punkt auf: Die Frage, ob sich die Patientin tatsächlich wegen des Darmleidens töten wollte. Es gebe bei ihr "vielfältige Hinweise auf eine psychische Erkrankung". So habe sie bereits als Kind den Wunsch gehabt zu sterben. Nahestehende Zeugen hätten von "exzessiven Stimmungsschwankungen" der kranken Frau berichtet. Die von dem Internisten Christoph T. diagnostizierte Diagnose "reaktive Depression" sei nachdrücklich infrage zu stellen.

