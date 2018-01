CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf: Eine fragwürdige Spende

Berlin. In der Berliner CDU wurde am Donnerstag viel telefoniert und die Funktionsträger der Partei mühten sich, Journalisten von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen. Zitieren lassen wollten sich aber nur wenige – was als Zeichen der Nervosität interpretiert werden kann. Anlass war ein Bericht der "B.Z." über eine womöglich fragwürdige Finanzierung von CDU-Wahlplakaten im Kreisverband Steglitz-Zehlendorf.

Der Vorwurf

Im Raum steht der nicht belegte Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung. Der CDU-Kreisverband Steglitz-Zehlendorf soll im Wahlkampf für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 2016 von Geld der Steglitz-Zehlendorfer CDU-Fraktion profitiert haben. Das könnte als Verstoß gegen das Parteiengesetz gewertet werden. Es geht um knapp 11.000 Euro, mit denen der Druck von Wahlplakaten finanziert wurde.

CDU-Funktionäre, die namentlich nicht genannt werden wollten, bestätigten, dass das Geld aus einer Kasse stammte, die vor etwa 20 Jahren eingerichtet wurde. Die Mitglieder der CDU-Fraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf hätten auf freiwilliger Basis erst zehn, später 15 Euro pro Monat gezahlt. Mal habe die Fraktion damit eine Flasche Wein für den Chef des Kaninchenzüchtervereins gekauft, mal seien die Mittel für eine Weihnachtsfeier genutzt worden. Ein solches Konto einzurichten, sei legal, notwendig und sinnvoll gewesen. Denn das Geld, das die Fraktion vom Staat erhalte, dürfe nur für die Parlamentsarbeit genutzt werden. Die Vorschriften seien streng. Mit der "Handkasse" habe die Fraktion legale Ausgaben finanziert, die sie mit dem Staatsgeld nicht hätte tätigen können.

Bei der Planung des Wahlkampfs 2016 fiel den Fraktionsmanagern offenbar auf, dass die "Handkasse" mit mehr als 10.000 Euro gut gefüllt war. Sie beschlossen, das Geld für Wahlplakate zu nutzen. Ein zumindest informeller Beschluss sei auf einer Fraktionsklausur gefasst worden, sagen CDU-Funktionäre. Mindestens ein Fraktionsmitglied behauptet dagegen, darüber nicht einmal informiert worden zu sein.

Nach der Geldentnahme überkamen die zuständigen CDU-Mitglieder offenbar selbst Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Es wurde ein "Freundeskreis" der Fraktion ins Leben gerufen, dem offenbar die Finanzierung der Wahlplakate zugeschrieben wurde. Mutmaßlicher Grund: Die Zweckbindung der von den Fraktionsmitgliedern gezahlten Beiträge für Fraktionsbelange sollte weniger offensichtlich sein, damit sich niemand an der Verwendung für die Partei stören könnte. Später erhielten die Fraktionsmitglieder sogar einzelne Spendenquittungen. Die knapp 11.000 Euro sollten nun nicht mehr als Spende aus der Handkasse der Fraktion, sondern als eine Summe von Einzelspenden gelten. Allerdings reichte der "Freundeskreis" offenbar juristisch immer noch nicht aus. Nach Angaben aus der CDU Steglitz-Zehlendorf verwies die Bundestagsverwaltung darauf, dass man das Rechtskonstrukt einer "Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)" benötige. Diese wurde dann auch gegründet.

Der Hintergrund

In der B.Z. wurde die in der Amtszeit vom Kreischef Heilmann praktizierte Plakat-Finanzierung aus den eigenen Reihen kritisiert. Der CDU-Politiker Michael Braun sagte, der Vorgang grenze "an Anstiftung zum Steuerbetrug". Norbert Kopp bezeichnete eine für die Handkasse angeblich eingerichtete Gesellschaft als "Scheinkonstrukt, das nur der Verschleierung dient". Eine Retourkutsche? Heilmann löste Braun als Justizsenator und nach einem Machtkampf als Kreischef ab. Kopp wurde auf Betreiben Heilmanns als Bezirksbürgermeister abgelöst.

Die Rechtslage

Laut Parteiengesetz dürfen Parteien von Parlamentsfraktionen keine Spenden annehmen. Wenn man die Mittel der Handkasse als Fraktionsgeld betrachtet, könnte man folgern, dass die CDU gegen das Parteiengesetz verstoßen hat. Die CDU weist allerdings darauf hin, dass es nicht staatliche Mittel, sondern Zuwendungen der Fraktionsmitglieder waren. Der Verfassungsrechtler Ulrich Battis weist vor diesem Hintergrund auf den Sinn der Regelung im Parteiengesetz hin. Sie ziele darauf ab, dass staatliche Mittel für Fraktionen nicht für Parteizwecke umgeleitet werden dürfen. "Das scheint nicht so gewesen zu sein", sagt Battis. "Ich bezweifele daher, dass ein Verstoß vorliegt."

Die Reaktionen der CDU

In der Partei herrscht beredtes Schweigen. Heilmann übermittelte lediglich den Satz: "Ich bedauere, dass ein ausgetretenes Mitglied mit falschen Vorwürfen unserer Partei absichtlich schaden will." Zum Inhalt der Vorwürfe, sagte er nichts, obwohl diese seinen Kreisverband betreffen. Auch Fraktionschef Torsten Hippe lehnte eine Stellungnahme ab. Ein namentlich nicht genannter und bisher nie in Erscheinung getretener "Sprecher der CDU Steglitz-Zehlendorf" ließ per E-Mail ausrichten, die BVV-Fraktion habe "zu keinem Zeitpunkt öffentliche Gelder für Wahlkampfzwecke eingesetzt". Die Bundestagsverwaltung übermittelte, man äußere sich "zu laufenden Überprüfungs­verfahren grundsätzlich nicht". Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU sagte dieser Zeitung, der Landesverband habe die Zuwendung korrekt verbucht. Der Sachverhalt sei "juristisch kompliziert"

Mehr zum Thema:

Berliner CDU weist Vorwürfe wegen Parteispenden zurück