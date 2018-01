Das Gefängnis Plötzensee bekommt einen neuen Zaun

Arbeiter bringen in der JVA Plötzensee einen Stacheldrahtzaun an

Berlin. Am Mittwoch sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee verstärkt worden. Arbeiter brachten an einem niedrigen Zaun im Bereich des offenen Vollzugs Stacheldraht an. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte angekündigt, die Sicherheit in Plötzensee zu überprüfen und zu verbessern. Der Stacheldraht ist die erste Umbaumaßnahme.

Im Abgeordnetenhaus musste sich Behrendt am Donnerstag erwartungsgemäß harte Kritik der Opposition anhören. Sven Rissmann, der Rechtsexperte der CDU-Fraktion, forderte seine Entlassung. Nachdem innerhalb weniger Tage neun Häftlinge aus der JVA geflohen beziehungsweise nicht in den offenen Vollzug zurückgekehrt waren, habe Behrendt nicht sofort gehandelt, unzureichend informiert und nicht für Vertrauen gesorgt. Der Justizsenator befördere den Eindruck von Staatsversagen, argumentierte Rissmann.

Vollzeitstellen in der Justiz sinken weiter

Dann wartete der Unionspolitiker noch mit einer Überraschung auf. Behrendt nehme für sich in Anspruch, in den Haushaltsberatungen mit 249 Stellen für den größten Personalaufwuchs in der Justiz seit der Wende durchgesetzt zu haben. Dies gelte aber nicht für den Justizvollzug, so Rissmann. Dort sinke die Zahl der Vollzeitstellen von 2847 im Jahr 2017 auf 2840 in diesem Jahr und 2841 Stellen im Jahr 2019. Die Justizverwaltung bestätigte diese Zahlen. Weitere Positionen könnten aber keinesfalls besetzt werden. Das größere Problem seien die derzeit bereits unbesetzten 200 Stellen. Behrendt kündigte erneut an, dass es auf Basis der derzeitigen Ausbildungslehrgänge möglich sei, diese Lücken bis Ende 2019 zu füllen und die Sollstärke zu erreichen. Es wäre unsinnig gewesen, zusätzliche Stellen im Haushalt vorzusehen.

Marc Vallendar (AfD) sah Behrendt als Justizsenator gescheitert und brachte einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch, sollte sich die Situation in den Gefängnissen nicht bessern. Holger Krestel (FDP) kritisierte den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) für fehlendes Krisenmanagement. Rückendeckung bekam Behrendt auch vom SPD-Abgeordneten Sven Kohlmeier. Der Senator habe vielleicht "nicht die beste Performance geliefert", trage aber keine Schuld an den Vorfällen in Plötzensee. Zurücktreten müsse Behrendt keinesfalls. Das hatte der SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck angesprochen. "Ich hätte das so nicht getwittert", sagte Kohlmeier. Der Justizsenator zeigte sich einsichtig. Die Aufgabe, die Gefangenen sicher unterzubringen, sei nicht erfüllt worden, sagte Behrendt. "Das Jahr hat schlecht begonnen für mich." Auch er habe noch viele offene Fragen zu den Ausbrüchen. Konkrete Hinweise auf Helfer gebe es bisher nicht.

