Dardai: Gomez "schwierig zu bremsen", Weisers Einsatz offen

Berlin. Hertha BSC will Mario Gomez beim Rückrunden-Auftakt nach dessen Wechsel zum VfB Stuttgart mit vereinten Kräften stoppen. "Ich werde keinen Spieler hochloben", sagte Berlins Coach Pal Dardai vor der Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) über den Fußball- Nationalstürmer. "Trotzdem muss ich sagen: Mario ist ein guter Stürmer, fleißig, er macht auch Laufarbeit für die Mannschaft, und er kann knipsen."

In der Hinrunde der Bundesliga zeigte Gomez noch im Trikot des VfL Wolfsburg eine starke Leistung gegen die Hertha und schoss beim 3:3 einen Treffer. In der Partie sei der 32-Jährige "schwierig zu bremsen" gewesen, gestand Dardai am Donnerstag. "Aber gemeinsam kriegen wir das hin."