45.000 neue Jobs erwartet - doch Berliner profitieren kaum

Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet auch für dieses Jahr mit deutlich mehr Arbeitsplätzen in Berlin. Nach der aktuellen Prognose werden unterm Strich 45.000 Beschäftigte mit Sozialversicherungspflicht hinzukommen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, am Donnerstag. Das wäre ein Anstieg von drei Prozent.

In ganz Deutschland werde lediglich ein Plus von 1,9 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenzahl in Berlin soll von 169.000 im Jahresdurchschnitt 2017 auf 164.000 sinken. Die Zahlen zeigen, dass ein Großteil der neu geschaffenen Stellen von Neuberlinern besetzt werden.