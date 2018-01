Nahverkehr, Mieten, Kitas: Das macht der Zuzug mit Berlin

An My – auf deutsch übersetzt heißt das: „kleines Kätzchen“. Das Mädchen kam am 7. November um 3.48 Uhr im Vivantes Klinikum am Friedrichshain zur Welt. Mutter Thi Anh Tuyet Nguyen und Vater Thang Long Nyguyen (31, Fabrikarbeiter) werden von ihrer zweiten Tochter seitdem mächtig auf Trab gehalten. Die Kleine ist lebhaft und bereitet ihnen sehr kurze Nächte. Aber die Eltern nehmen es gelassen: „Das ist schon in Ordnung. Dafür hatten wir eine entspannte Schwangerschaft.“

Foto: Segej Glanze