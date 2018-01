Berliner CDU weist Vorwürfe wegen Parteispenden zurück

Über einen Verein soll Geld in den Wahlkampf geflossen sein. Die CDU dementiert, dass es sich um Fraktionsgeld handele.

Berlin. Die Berliner CDU sieht sich Vorwürfen bezüglich der Finanzierung von Wahlkampfplakaten ausgesetzt. Einem Bericht der "B.Z." zufolge soll Geld über einen Verein in den Wahlkampf geflossen sein. Aus Kreisen der Steglitz-Zehlendorfer Parteispitze wird die Darstellung zurückgewiesen, es handele sich um Fraktionsgelder. Die Plakate seien nicht aus der Fraktionskasse bezahlt worden, wurde betont. Finanziert habe die Plakate der Freundeskreis der CDU-Bezirksverordneten. Der existiere seit 20 Jahren und habe ein eigenes Konto. Auf dieses Konto, eine Art "Klassenkasse", zahle jeder Bezirksverordnete zehn bis 15 Euro im Monat. Die Zahlung geschehe freiwillig, jeder Bezirksverordnete kenne den Freundeskreis und wisse, dass er ihm angehöre.

Der Freundeskreis habe im Wahlkampf 2016 entschieden, Plakate zur Unterstützung der CDU drucken zu lassen. Es seien eigenständige Plakate gewesen, nicht die üblichen Wahlplakate der CDU. Über die Finanzierung sei vor rund einem Jahr die Bundestagsverwaltung schriftlich informiert worden, weil die BVV-Fraktion gemutmaßt habe, es könne sich bei der Unterstützung rechtlich um eine Parteispende handeln. Die Bundestagsverwaltung habe den Vorgang auch nicht moniert, habe aber darauf hingewiesen, dass für den Freundeskreis eine Rechtsform gefunden werden müsse.

CDU Steglitz-Zehlendorf kündigt rechtliche Schritte an

In Absprache mit der Bundestagsverwaltung habe man dann die Rechtsform Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gewählt. Darüber sei der Freundeskreis nicht formell informiert worden, es könne also sein, dass Mitglieder des Freundeskreises nicht wüssten, dass sie nun einer GbR angehören. Daraus würden ihnen aber auch keine Nachteile oder Pflichten erwachsen.

Es seien dann Spendenquittungen ausgestellt worden. Die Höhe richte sich nicht nach den Einzahlungen des Mitglieds in dem jeweiligen Jahr, sondern nach dem Anteil an den Kosten für die Plakate. Die CDU Steglitz-Zehlendorf kündigte an, rechtlich gegen den Bericht der "B.Z." vorzugehen.