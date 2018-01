Nach Ausbrüchen: Disziplinarverfahren gegen JVA-Mitarbeiter

Berlin. Nach den heftigen Diskussionen der vergangenen Tage mit Angriffen aus den eigenen Reihen demonstrierte die rot-rot-grüne Regierungskoalition am Mittwoch Geschlossenheit. Gemeinsam mit Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) betraten die 15 Abgeordneten den Sitzungsraum. Der Rechtsausschuss beschäftigte sich bis in den Mittwochabend hinein mit Detailfragen zu den Ausbrüchen aus dem geschlossenen und offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee in den vergangenen Tagen.

Behrendt muss in dieser Woche gleich dreimal Rede und Antwort stehen. Am Dienstag im Senat, am Mittwoch im Rechtsausschuss und am heutigen Donnerstag vor dem gesamten Parlament. Dass im Fall Plötzensee noch immer viele Fragen offen sind, zeigen vor allem die Fragenkataloge. Allein aus der Koalition wurden dem Senator 25 Fragen übermittelt. Aus der Opposition waren es 40. Die oppositionelle CDU-Fraktion hatte die Aussprache unter dem Titel "Tag der offenen Tür in Berliner Haftanstalten?" beantragt.

Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sven Rissmann, forderte zum Beginn der Sitzung, dass der Fachausschuss endlich eine "Sachverhaltsaufklärung zu den spektakulären Vorkommnissen" leisten müsse. Dem Justizsenator warf Rissmann eine zu zögerliche Informationspolitik vor. Er habe noch gut den Oppositionspolitiker Behrendt im Kopf, der im Parlament immer ein hohes Maß an Transparenz und Aufklärung eingefordert habe, sagte er.

Ermittlung wegen Verdachts der Gefangenenbefreiung

Behrendt sicherte eine schnelle Aufklärung zu – allerdings räumte er selbst auch ein, dass viele Fragen noch offen seien. Bislang sei etwa noch unklar, wie die Häftlinge in den Heizungsraum gelangen konnten. "Wie konnte es sein, dass die Tür offen war", fragte auch der Senator. Wie berichtet, war das Schloss unbeschädigt. Der Raum ist eigentlich abgeschlossen. Die Information der Abgeordneten zu Detailfragen übernahm dann Abteilungsleiterin Susanne Gerlach aus dem Justizvollzug. Sie sagte, dass gegen die drei Bediensteten, die am Tag des Ausbruchs in der Kfz-Werkstatt im Dienst waren, Disziplinarmaßnahmen eingeleitet wurden. Ob weitere Verfahren folgen werden, ist noch unklar. Außerdem wurde Strafanzeige gegen die vier Ausbrecher wegen Sachbeschädigung und Gefangenmeuterei gestellt. Daneben hat laut Justizverwaltung die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Zudem seien auch drei der vier Gefangenen, die mit Flex und Hammer aus dem Gefängnis ausgebrochen waren, inzwischen in andere Haftanstalten mit einer höheren Sicherheitsstufe verlegt worden. Die Kfz-Werkstatt ist unterdessen noch immer geschlossen. Eine Wiedereröffnung sei laut Justizverwaltung erst geplant, wenn alle Umstände des Ausbruchs geklärt seien. Die Lüftungsöffnungen, über die die Häftlinge geflohen waren, sind mittlerweile durch Hochsicherheitsgitter gesichert. An der Stahltür zum Heizungsraum wurde zudem eine Alarmvorrichtung angebracht.

Zeitlicher Ablauf noch unklar

Viele Fragen gibt es auch noch zum zeitlichen Ablauf des Ausbruchs. Laut einem internen Untersuchungsbericht der Justizverwaltung erhielt der Leiter der Kfz-Werkstatt bereits gegen 9 Uhr, also etwa zehn Minuten nach dem Ausbruch, von einem Gefangenen den Hinweis, dass einige Männer eine Flucht aus der Anstalt planen. Eine Zählung ergab, dass die vier Gefangenen fehlten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich elf Gefangene in der Werkstatt, die von drei Wärtern beaufsichtigt wurden. Eigentlich hätten es 15 Häftlinge sein müssen. Dennoch wurde erst 9.26 Uhr, also fast eine halbe Stunde nach dem Hinweis zu den Ausbruchsplänen an den Leiter der Kfz-Werkstatt, Alarm ausgelöst. Staatssekretärin Gerlach sagte, dass nach wie vor unklar sei, was in dieser Zeit in der Werkstatt passiert sei.

Die Justizverwaltung befindet sich allerdings in einer misslichen Situation. Die Ermittlungen führen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Justizverwaltung kann sich als Betroffene aber nicht über den Stand des Verfahrens informieren und ist selbst auf rasche Ermittlungsergebnisse angewiesen.

Mehr zum Thema:

JVA-Ausbrüche: Justizsenator verspricht schnelle Aufklärung

JVA Plötzensee: Mitgefangene kannten Ausbruchspläne

Verurteilter zweifacher Mörder verlängert seinen Freigang

Ausbrecher wieder in Haft – einer mit Gipsverbänden