Wo die Berliner besonders häufig krank sind

Die Zahlen steigen: Arbeitnehmer fehlten in Berlin im Schnitt 20 Tage. Am häufigsten sind sie in Reinickendorf krank.

Berlin. Auch 2016 ist der Krankenstand in der Region Berlin-Brandenburg, wie schon in den beiden Vorjahren, erneut leicht gestiegen. Er lag in Berlin bei 5,1 Prozent und in Brandenburg bei sechs Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt von fünf Prozent. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug in beiden Bundesländern 0,1 Prozentpunkte. Am häufigsten litten die Menschen in Berlin und Brandenburg an Muskel-Skelett-Erkrankungen, gefolgt von psychischen und von Atemwegserkrankungen.

Das geht aus dem länderübergreifenden Gesundheitsbericht hervor, den das Cluster Gesundheitswirtschaft am Mittwoch zum vierten Mal seit 2009 vorgelegt hat. Im Bericht sind Daten von sechs gesetzlichen Krankenkassen sowie der gesetzlichen Unfallversicherung und der Deutschen Rentenversicherung aus den Jahren 2014 bis 2016 erfasst. Damit basiert die Untersuchung auf Daten von rund 87 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin und Brandenburg. Nicht erfasst sind Privatversicherte, die Unternehmen hätten ihre Daten nicht preisgeben wollen, sagte Clustermanager Kai Uwe Bindseil.

Für die Region ergibt sich demnach ein Krankenstand von 5,5 Prozent im Jahr 2016. Das bedeutet eine Fehlzeit von 20,1 Kalendertagen, also fast drei Wochen, im Durchschnitt über alle Erwerbstätigen. Hochgerechnet auf alle 2,2 Millionen Erwerbstätigen in der Region sind das 44,7 Millionen Fehltage, daraus ergibt sich ein Produktionsausfall von knapp 4,3 Milliarden Euro. Die Fehlzeiten steigen mit dem Alter der Erwerbstätigen. Liegt der Krankenstand bei den Mittdreißigern in Berlin bei etwa 3,5 Prozent, beträgt er bei 55 bis 59 Jahre alten Arbeitnehmern bereits rund acht Prozent. Nicht erfasst wurden dabei kurzfristige Erkrankungen bis zu drei Tagen, für die die Betroffenen keinen Arzt aufsuchten.

Große Unterschiede zwischen den Bezirken

Große Unterschiede werden zwischen den Berliner Bezirken und den Städten und Landkreisen in Brandenburg deutlich. In Berlin sind die Friedrichshain-Kreuzberger Arbeitnehmer mit einem Krankenstand von 3,9 Prozent am gesündesten, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte. Am Ende der Skala rangieren Reinickendorf, Spandau und Marzahn-Hellersdorf mit einem Krankenstand von über sechs Prozent. Vor allem verantwortlich dafür sind Unterschiede in der Alters- sowie der sozialen und wirtschaftlichen Struktur. In Brandenburg sind die Großstädter gesünder als die Bewohner der Landkreise. Besonders hoch ist der Krankenstand im Nordwesten des Landes (Prignitz).

Ein Branchenvergleich zeigt, dass in beiden Bundesländern unter anderem die Bereiche Wasserversorgung und Abfallentsorgung, die öffentliche Verwaltung sowie das Gesundheits- und Sozialwesen einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand aufweisen. Berlins Gesundheitsstaatssekretär Boris Velter (SPD) führte die Werte für die Verwaltung in erster Linie auf die Überalterung des öffentlichen Dienstes zurück. Zudem könne die Arbeitsplatzsicherheit befördern, nicht krank zum Dienst zu kommen.

Ein Schwerpunkt des neuen Gesundheitsberichtes ist die Lage im Gesundheitswesen. Die besondere Belastung in den Pflegeberufen spiegele sich in einem höheren Krankenstand wider, erläuterte Clustermanager Bindseil. Das gelte besonders für die Beschäftigten in der Altenpflege. Brandenburgs Arbeits- und Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) sprach vor allem angesichts der Zunahme von psychischen Belastungen von "Alarmzeichen". Die Prävention, vor allem die betriebliche Gesundheitsförderung, müsse ausgebaut werden. Zudem müssten in vielen Branchen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Golze kritisierte, dass im Bund eine neue Arbeitsschutzverordnung zwar seit Jahren diskutiert wird, aber bisher nicht beschlossen wurde.

In Berlin wurde am Mittwoch auch eine wichtige Verbesserung in der Gesundheitsversorgung bekannt gegeben: Charité und Deutsches Herzzentrum bauen gemeinsam ein Universitäres Herzzentrum auf und führen dazu ihre kardiologischen und herzchirurgischen Bereiche zusammen.

