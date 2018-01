Mobilitätsgesetz Wirtschaft kritisiert Bevorzugung des Radverkehrs in Berlin

Berlin. Konstruktionsfehler, vertane Chance, eine Gefahr für die Stadt: Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) haben den Referentenentwurf des neuen Mobilitätsgesetzes für Berlin scharf kritisiert. UVB-Geschäftsführer Christian Amsinck sagte am Mittwoch, der Entwurf des rot-rot-grünen Senats sei ein Konstruktionsfehler.

Die Politik sollte neu beginnen und alle Verkehrsträger in den Blick nehmen. "Im Kern ist das bislang vor allem ein Gesetz, das sich um den Radverkehr kümmert", erklärte Amsinck. Das sei angesichts der Herausforderungen, vor denen Berlin stehe, eine vertane Chance. "Der Wirtschaftsverkehr wird vom Senat unterschätzt", beklagte der Verbandsführer. Er sei aber das Rückgrat der Stadt.

Wirtschaftsverkehr wird erst im zweiten Teil behandelt

Der im September vorgestellte Referentenentwurf des Mobilitätsgesetzes sieht vor, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und – ganz besonders – den Radverkehr zu stärken. Das habe zunächst Priorität, hatte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) betont. Ein Konzept für den Wirtschaftsverkehr ist zwar vorgesehen, soll aber erst im Laufe dieses Jahres in das Gesetz integriert werden. Damit sei der Wirtschaftsverkehr, also etwa die Belieferung von Unternehmen oder die ambulante Krankenpflege, zu einer Randnotiz verkommen, kritisierte der UVB.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz reagierte mit Unverständnis. "Wir sind im intensiven Austausch mit den Wirtschaftsverbänden", sagte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost. Es sei stets klar gewesen, dass auf den ersten Teil des Mobilitätsgesetzes ein zweiter folge, so die Sprecherin. Dieser werde die Felder Fußverkehr, intelligente Mobilität und den Wirtschaftsverkehr behandeln.

Christian Amsinck bemängelte das Vorgehen. "Eine zeitgemäße Mobilitätspolitik muss jeden Verkehrsträger individuell stärken, nicht nur das Fahrrad", sagte Amsinck. Er befürchtet, dass in den nächsten Monaten Entscheidungen getroffen werden, die den Wirtschaftsverkehr benachteiligen. "Rot-Rot-Grün setzt damit die Versorgungssicherheit der Stadt aufs Spiel. Das Konzept ist eine Gefahr für Berlin", kritisierte er. Um seine Position zu untermauern, hat der Verbandschef in den vergangenen Wochen Daten sammeln lassen. Für 60 Mitgliedsverbände, die nahezu alle Branchen in der Region Berlin-Brandenburg abbilden, spricht der UVB.

11.000 Lkw-Fahrten durch einen mittelständischen Industriebetrieb

Am Mittwoch nun legte Amsinck Zahlen vor, die aus seiner Sicht die Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs in Berlin untermauern: Ein mittelständischer Industriebetrieb mit 300 Mitarbeitern verzeichne demnach jedes Jahr etwa 11.000 Lkw-Fahrten. Das seien rund 40 pro Arbeitstag. Bei einem Großbetrieb mit 2500 Beschäftigten seien es bereits 30.000 Fahrten im Jahr – also etwa 120 pro Arbeitstag. Rund eine halbe Million Lkw-Fahrten seien erforderlich, um alle Berliner Supermärkte zu beliefern. 825.000 Touren bräuchte es, um 550 Berliner Hotels mit Wäsche und Lebensmitteln zu versorgen.

Hinzu kommen Kurier-, Express- und Paketdienste, die Stadtreinigung und auch Handwerker: In der laufenden Legislaturperiode des Senats sollen laut Koalitionsvertrag rund 30.000 Wohneinheiten gebaut werden. Hochgerechnet bedeute dieses Ziel für die Stadt 2,25 Millionen Handwerker-Fahrten und mehr als 570.000 Fahrten für Baustoffe, so Christian Amsinck.

Zuvor hatte der UVB bereits bemängelt, das Mobilitätsgesetz sei mit Zahlen aus dem Jahr 2012 erstellt worden. Die Senatsverwaltung wies das zurück. Für den Entwurf sei auf "eine Fülle von aktuellen Daten" zurückgegriffen worden, etwa zum Umschlag in den Häfen, dem Schienengüterverkehr, schweren Lkw sowie zu Großraum- und Schwertransporten. Der Entwurf zum Wirtschaftsverkehrskonzept ist unterdessen in Arbeit. 40 Wirtschaftsverbände wurden zunächst angehört. Derzeit erörtern sieben Arbeitsgruppen die Themen. Auch Wirtschaftsvertreter sind dabei. Den UVB scheint das zunächst nicht zu beruhigen.

Mehr zum Thema:

Fahrradverband will höhere Strafen für Falschparker

Berlins Senat plant höhere Bußgelder für Radfahrer

Vorfahrt für Fahrradfahrer in Berlin

Der Berliner Verkehr nervt alle

Berlins Radwege bekommen Poller und einen grünen Belag