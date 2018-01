Hier ist die Berliner Luft besonders stark belastet

Berliner atmen in mehreren Bezirken weiterhin zu viel gefährliches Stickstoffdioxid ein. An sechs Messstationen an Hauptverkehrsachsen überschritten die Werte 2017 im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das geht aus Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) hervor, die der RBB ausgewertet hat.

Die stärkste Belastung mit Stickstoffdioxid wurde gemessen an den Neuköllner Messstationen Karl-Marx-Straße und Silbersteinstraße (jeweils 49 Mikrogramm pro Kubikmeter), am Mariendorfer Damm (47), an der Steglitzer Schildhornstraße (45), am Hardenbergplatz (45) un an der Frankfurter Allee in Friedrichshain (41). Die gemessenen Werte sind damit nur minimal besser als im Vorjahr.

Vor allem für Asthmatiker sind erhöhte Stickstoffdioxid-Konzentrationen laut UBA ein Problem, aber auch Pflanzen und Böden können Schaden nehmen.

( bee )