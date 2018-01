Warum Raed Saleh so polarisiert

Berlin. Raed Saleh gibt alles, an diesem Kneipenabend im "Spandauer Kater". Fast eine Stunde lang läuft der Mann im weißen Hemd und dunklen Anzug zwischen Tresen und den voll besetzten Tischen hin und her. Redet, beschwört, warnt, fordert auf. Es geht um Sauberkeit und Ordnung, um Toleranz, wenn nötig auch ums Durchgreifen – und immer wieder um seine Partei, die SPD.

Das Bier aus dem Zapfhahn fließt, Wirtin Angela füllt routiniert die Schnapsgläser auf. Dichte Rauchschwaden umhüllen die Köpfe in der Gaststätte an der Seeburger Straße. "Es wird immer schlimmer, ich habe Angst, abends auf die Straße zu gehen, und fahre nur noch Taxi", sagt eine Frau. "Wegen dieser Ausländer." Sie fordert: "Leute, die keine Christen sind, sollten sich uns anpassen, statt uns als Nazischweine zu beschimpfen." Ein Mann ruft: "In Deutschland brennt die Luft."

Saleh hatte das beste Ergebnis für die SPD eingefahren

Der Politiker mit dem unüberhörbaren Akzent lässt sie ihre Ängste aussprechen, auch wenn in der hitzigen Diskussion vieles in einen Topf geworfen wird. Er gibt den Versteher. Der Muslim, der einst als Fünfjähriger mit seinen Eltern aus Palästina nach Berlin gekommen war und mit seinen acht Geschwistern in einfachen Verhältnissen in einer Plattenbauwohnung an der Heerstraße aufgewachsen ist, weiß, wem er seine Karriere verdankt. In Kiezkneipen wie dieser sucht der zweitmächtigste Mann hinter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller einmal im Monat das Gespräch.

Seine seit Jahren demonstrierte Volksnähe funktioniert. Im Spandauer Wahlkreis, in dem er bei der Abgeordnetenhauswahl zuletzt mit 37,2 Prozent das beste SPD-Wahlergebnis berlinweit holte, bekommt Saleh immer noch jene Anerkennung, um die er als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus derzeit mühsam kämpfen muss. Knapp ein Drittel der Fraktionsmitglieder hat vor knapp zwei Monaten einen Beschwerdebrief unterschrieben, der sich wie eine Abmahnung liest und von dem inzwischen jeder in der Stadt weiß, der sich für Politik und die Macher interessiert. Zusammengefasst lautet die Kritik: Raed, komm runter von deinem Egotrip und kümmere dich endlich mehr um uns, die Fraktion. Nicht nur um deinen Wahlkreis Spandau und nicht nur um deine Lesetour durch die Republik mit deinem Buch zur neuen deutschen Leitkultur. 14 von 38 Abgeordneten hatten unterschrieben.

Der Fraktionsvorstand wird regulär erst im Frühjahr 2019 neu gewählt. Es ist also genug Zeit für den in die Kritik geratenen Saleh, die von ihm angekündigten Verbesserungen in den Abläufen und in der Kommunikation umzusetzen. Entwürfe für das neue SPD-Logo und ein neuer Internetauftritt sollen erst der Anfang sein. Strittig ist aber, ob Saleh überhaupt noch eine Chance bekommen soll. In der Fraktion gibt es einige, die ihn lieber heute als morgen stürzen würden. Immer noch stehen die Fragen im Raum: Behält der 40-Jährige den Vorsitz, soll er ihn mit einer Frau teilen oder muss er ihn abgeben? Seine Unterstützer gehen fest davon aus, dass es zumindest zurzeit keine Mehrheit für eine Neuordnung an der Spitze gibt.

Die Kritiker bieten keine Alternative

Den Saleh-Kritikern ist es bislang nicht gelungen, eine personelle Alternative zu präsentieren. Bei der Klausurtagung der Fraktion vom 19. bis 21. Januar in Hamburg wird es daher kaum zum Putsch kommen. Die Fraktion will dort beraten, wie es weitergehen soll beim meistdiskutierten Thema Berlins: Mieten, Bauen und Wohnen. Damit die internen Querelen die Ergebnisse der Klausur nicht überschatten, ist eine Woche zuvor ein internes Treffen geplant. Die weitere Aussprache war wegen der Haushaltsberatungen erst einmal verschoben worden.

Die Fraktion geht tief gespalten ins neue Jahr: Da sind die Immer-noch-Saleh-Fans, die Nicht-mehr-Saleh-Fans und die unerschütterlichen Müller-Anhänger. Letztere nehmen Saleh vor allem übel, dass er sich bei öffentlicher Kritik am Regierenden Bürgermeister nicht vor ihn stellt. Zuweilen wirkt es so, als wären beide miteinander konkurrierenden Männer über ihr jeweiliges Lager stets bemüht, jede Schieflage auszugleichen. Je stärker Müller in den vergangenen Wochen in die Kritik geriet, desto lauter wurde die Kritik an Saleh. Welchen Anteil Müllers Umfeld an dem Brandbrief an Saleh hat, darüber kann nur gemutmaßt werden.

Der Dauerkonflikt hat zwei Säulen

Der Dauerkonflikt ruht auf zwei Säulen: Müller hat immer im Blick, dass auch Saleh 2014 Klaus Wowereit als Regierungschef nachfolgen wollte. Saleh hingegen legt regelmäßig den Finger auf die Schwachstellen der Müller'schen Regierungsarbeit: Anders als zu Wowereits Zeiten der damalige Fraktionschef Müller sieht Saleh seine Aufgabe nicht darin, dem Regierenden Bürgermeister stets den Rücken frei zuhalten. Er will selbst Impulse setzen. Häufig ist es ihm in den sechs Jahren an der Spitze der Fraktion gelungen, die Regierung zu treiben. Mit seinen Vorschlägen zu einem Brennpunkt-Schulprogramm etwa oder der Forderung nach einer gebührenfreien Bildung von der Kita bis zur Uni. Das dürfte nicht allen gefallen und Müller schon gar nicht.

Kaum ein Landespolitiker wird so kon­trovers gesehen: Wenn seine Unterstützer über Saleh reden, betonen sie seine Gesprächsbereitschaft, seine Zuverlässigkeit, seinen Veränderungswillen und, im Positiven, seine Ungeduld. Seine Kritiker hingegen führen gegen ihn an, Saleh höre nicht wirklich zu und binde nur bestimmte Abgeordnete ein. Er sei sprunghaft, ungeduldig und nicht immer zuverlässig. Er könne gewinnend auftreten, neige aber stark zum Populismus. Aus diesem Meinungsmix ist nur eins zu schließen: Der Mann polarisiert. Saleh ist alles andere als der typische Großstadt-Sozialdemokrat: Der Vater von Zwillingen im Grundschulalter liebt deutsche Schlager und singt heute noch seiner Mutter gern das Mama-Lied von Heintje vor. Er predigt für viele als Parteilinker allzu eindringlich Ordnung und Regeln – und macht sich seit Längerem für mehr Videoüberwachung stark.

Anders als innerhalb der Berliner SPD hat Saleh in der bundesweiten Wahrnehmung in den vergangenen Jahren stark an Profil gewonnen. Eine, die viel von ihm hält, ist Gesine Schwan, die zweimal für die SPD als Bundespräsidentin kandidierte. Sie sagt über ihn: "Raed Saleh zeigt, wie gut es gelingen kann, unsere Gesellschaft bunter, offener, nachdenklicher und engagierter werden zu lassen – zum Besten aller." Der deutsch-israelische Historiker Rafael Seligmann sieht in Saleh einen "wichtigen Pragmatiker und Macher in der SPD".

Saleh-Kontrahent Müller hingegen geriet seit dem Start von Rot-Rot-Grün bundesweit wegen der schlecht funktionierenden Berliner Verwaltung in die Negativschlagzeilen. Er hat nun aber die Möglichkeit, an Profil zu gewinnen: durch seine einjährige Bundesratspräsidentschaft und neuerdings auch durch seinen Sitz im SPD-Bundesvorstand. So groß die Unzufriedenheit mit ihm als Regierendem Bürgermeister und SPD-Landeschef derzeit auch sein mag – Müller kann doch zumindest noch immer auf seine Unterstützer bauen.

Saleh muss um jede Stimmein der Fraktion kämpfen

Saleh hingegen, der ohnehin in der Partei keine Mehrheit hinter sich hat, muss nun um jede Stimme in der Fraktion kämpfen. Seine Ambitionen auf den Landesvorsitz oder das Amt des Regierenden Bürgermeisters muss er nach derzeitigem Stand aufgeben. In der SPD wird aber sehr genau beobachtet, wie sich die schlechten Umfragewerte für den Spitzenmann Müller entwickeln. Fest steht: Saleh wird weiterkämpfen – und zumindest eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, womöglich doch eine Neubesetzung an der Spitze vorzubereiten.

Mehr zum Thema:

SPD: Saleh reagiert mit Erneuerungsplänen auf Brandbrief

Ein Chef auf Bewährung - "Saleh muss jetzt liefern"

Krisensitzung zu Saleh: Laut, emotional und schonungslos

Raed Saleh - die große Aussprache