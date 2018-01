JVA Plötzensee: Mitgefangene kannten Ausbruchspläne

Ein Heizungsraum, über den die Häftlinge in Plötzensee ausbrachen, war unverschlossen, heißt es in einem Bericht der Justizverwaltung.

Berlin. Die Ausbruchspläne der vier Männer, die Ende vergangenen Jahres mit Hammer und Flex aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee ausgebrochen sind, waren unter den Häftlingen bekannt. Zudem hatten die Gefangenen möglicherweise Komplizen. Das legt ein Untersuchungsbericht der Justizverwaltung nahe, der am Mittwoch im Rechtsausschuss vorgestellt wird und der Berliner Morgenpost vorab exklusiv vorliegt.

Demnach war die Stahltür, die zu dem Heizungsraum führt, über den die Männer ausgebrochen waren, unverschlossen. Die Tür ist mit einem Profilzylinderschloss gesichert, der unbeschädigt war. Neu ist auch, dass der Ausbruch unter den Häftlingen viel früher bekannt war, als bislang angenommen.

Laut dem internen Bericht erhielt der Leiter der Kfz-Werkstatt bereits gegen 9 Uhr, also etwa zehn Minuten nach dem Ausbruch, von einem Gefangenen den Hinweis, dass einige Männer eine Flucht aus der Anstalt planen sollen. Eine Zählung ergab, dass die vier Gefangenen fehlten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich elf Gefangene in der Werkstatt, die von drei Wärtern beaufsichtig wurden. Eigentlich hätten es 15 Häftlinge sein müssen. Dennoch wurde erst 9.26 Uhr, also fast eine halbe Stunde nach dem Hinweis zu den Ausbruchsplänen an den Leiter der Kfz-Werkstatt, Alarm ausgelöst.

Auch zu den anderen entwichenen Häftlingen gibt es neue Details

Auch zu den fünf Entweichungen aus dem offenen Vollzug liefert der Bericht weitere, zum Teil aber bereits bekannte Details. Demnach konnten drei Häftlinge vom Gelände flüchten, weil sie über einen Zaun kletterten und zwei Häftlinge, weil sie das Schutzgitter vor einem Fenster im ersten Stock entfernten und in die Freiheit sprangen.

Aus dem geschlossenen Vollzug sind inzwischen alle vier Häftlinge wieder da. Aus dem offenen Vollzug sind drei von fünf zurückgekehrt.

Ein Ausbrecher hatte zwei gebrochene Arme

Mysteriös ist vor allem die Festnahme von Lai Y. am vergangenen Freitag in Friedrichshain. Der Mann hatte in einer Bar versucht, einer Frau aus einer Jacke das Portemonnaie zu stehlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte der Mann bereits zwei gebrochene Arme. Ob Lai Y. sich die Arme beim Sprung aus dem Loch in der Kfz-Werkstatt brach, ist unklar und wird auch in dem internen Bericht der Justizverwaltung nicht geklärt.

In den vergangenen Tagen hatte noch ein weiterer Fall für Aufsehen gesorgt. Ein verurteilter Mörder aus der JVA Tegel war nach seinem Ausbruch nicht zurückgekommen. Der Mann hatte seinen Freigang eigenmächtig verlängert und war mehrere Stunden später zurückgekehrt. Allein im vergangenen Jahr konnte der Mann, der seit 2002 im Gefängnis sitzt, 215-mal die Anstalt verlassen.

Solche Lockerungen werden Häftlingen bei guter Führung gewährt. Im vergangenen Jahr war das nach Angaben der Justizverwaltung in Berlin 200.000-mal der Fall. Dabei kam es insgesamt zu 90 Missbrauchsfällen.



