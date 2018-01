Fahrradverband will höhere Strafen für Falschparker

Berlin. Müssen Kinder beim Radfahren künftig einen Helm tragen? Und: Wird es höhere Bußgelder geben, wenn ein Radfahrer auf dem Bürgersteig statt auf dem Radweg fährt? Entsprechende Vorschläge des Chefs der Berliner Senatskanzlei, Björn Böhning, für eine Bundesratsinitiative sorgen derzeit für heftige Kon­troversen in der Stadtgesellschaft.

Vor allem bei den Rad-Lobbyisten ist die Empörung über Böhnings verkehrspolitischen Vorstoß groß. "Dass aus der Senatskanzlei jetzt Forderungen kommen, die ausgerechnet den Schwächsten im Straßenverkehr, den Kindern, eine Mitschuld an Unfällen geben wollen, ist für den ADFC Berlin unverständlich", sagte Frank Masurat vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Berlin. "Offensichtlich hat die Spitze der SPD immer noch nicht verstanden, was die Menschen in Berlin sich in Sachen Mobilität wünschen." Böhnings Vorschläge würden zudem "an den bekannten Fakten zum Thema Verkehrssicherheit vorbeigehen".

ADFC fordert härtere Konsequenzen für Falschparker und Raser

So würden laut ADFC bereits jetzt etwa 80 Prozent aller Kinder und Jugendlichen – und damit weit mehr als bei den Erwachsenen – beim Radfahren einen Helm tragen. Dieser würde sie aber nicht vor schweren Unfällen schützen. "Wer Verkehrsunfälle mit Kindern verhindern will, muss ihnen sichere Radverkehrsanlagen und sichere Kreuzungen bauen", so der ADFC-Vorstand. Dafür sei auch ein konsequentes Vorgehen gegen Falschparker, Raser und Rotlichtverstöße durch Autos notwendig.

Der ADFC kontert Böhnings Vorstoß mit eigenen Vorschlägen, die Berlin in den Bundesrat und damit in ein mögliches Gesetzgebungsverfahren einbringen sollte. Gefordert werden etwa höhere Bußgelder für sogenannte Falschparker. Das Zuparken von Radstreifen würde in Deutschland mit nur 15 bis 30 Euro Bußgeld geahndet. Eine Strafe, die weit unter dem EU-Durchschnitt liege.

Abbiege-Assistenten sollen vor Radunfällen mit Lkw schützen

Geht es nach der Senatskanzlei soll es für Kinder eine Helmpflicht geben (Archiv)

Der ADFC fordert zudem eine gesetzliche Vorschrift für elektronische Abbiege-Assistenten in Lkw, um sogenannte Abbiege-Unfälle zu verhindern. Diese würden gerade für Radfahrer und Fußgänger oft tödlich ausgehen, so der ADFC. Die Fahrrad-Lobbyisten fordern des Weiteren "verbindliche Schulungen für Berufskraftfahrer zum richtigen Türöffnen, um Dooring-Unfälle zu vermeiden". In Berliner kam es in der Vergangenheit mehrfach zu schweren Unfällen, weil Radfahrer in eine sich abrupt öffnende Autotür hineinfuhren und dann schwer stürzten.

Vorschlag Nummer vier: Innerorts sollen Autos generell nicht schneller als Tempo 30 fahren dürfen. Der ADFC argumentiert, dass eine auf 30 km/h herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit den Bremsweg von Kraftfahrzeugen exponentiell verkürzen würde. Dies biete bedeutend mehr Sicherheit für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.

Senat hatte Helmpflicht für Kinder gefordert

Wie berichtet hatte der Berliner Senat Anfang Dezember 2017 als erste Landesregierung in der Bundesrepublik überhaupt ein Mobilitätsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz sollen insbesondere Verbesserungen für Radfahrer in Berlin erreicht werden. Beschlossen wurde in diesem Zusammenhang, eine Bundesratsinitiative für mehr Verkehrssicherheit zu starten.

In einem in der Vorwoche bekannt gewordenen Brief an Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) hatte Senatskanzleichef Björn Böhning unter anderem vorgeschlagen, eine Helmpflicht für radfahrende Kinder in die Bundesratsinitiative aufzunehmen.

Zudem soll die Pflicht, Radwege auch zu benutzen, stärker kontrolliert und Verstöße dagegen härter bestraft werden. So solle die Zahl der Unfälle reduziert, aber gleichzeitig erreicht werden, dass sich Radfahrer "verantwortungsbewusster verhalten".

Grüne stellen sich gegen Böhnings Vorschlag

Nach Aussagen von Matthias Tang, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos für Grüne), gebe aus den Verwaltungen, den Abgeordnetenhausfraktionen und der Stadtgesellschaft bereits eine Reihe von Ideen. "Diese gilt es zu bewerten, um dann eine Vorlage für die Bundesratsinitiative in den Senat einzubringen", sagte der Sprecher weiter. Ziel des Mobilitätsgesetzes sei, die Zahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr auf ein Minimum zu reduzieren.

Welche Vorschläge am Ende Eingang in die Bundesratsinitiative finden werden, dürfte indes in erster Linie eine politische Entscheidung sein. Und da haben die im Senat mitregierenden Grünen bereits deutlich gemacht, dass sie von Böhnings Ideen nicht viel halten. Stefan Gelbhaar, Verkehrsexperte der Grünen und Mitglied des Bundestages, sprach bereits von Schnellschüssen, die wenig hilfreich seien.

CDu steht hinter Ideen aus der Senatskanzlei

Auf Zustimmung stießen dagegen die Vorschläge aus der Senatskanzlei bei den oppositionellen Christdemokraten. "Die Helmpflicht für Kinder ist eine alte Forderung der CDU, die nun von der Senatskanzlei aufgegriffen wurde", sagte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Auch höhere Bußgelder hält der Oppositionspolitiker für eine Möglichkeit, den Verkehr sicherer zu machen. Allerdings gibt Friederici zu bedenken, dass solche Sanktionen auch durchgesetzt werden müssten. Wichtig sei neben Strafen auch Aufklärung. "Wer bei Rot über die Straße fährt, dem muss klar sein, dass er dabei einen Unfall riskiert", sagte Friederici.

