Mehr Berliner Betriebe bilden aus

Berlin. In Berlin bilden mehr Industrie- und Handelsunternehmen Nachwuchs aus. Im vergangenen Jahr waren es knapp 5020 Betriebe - rund 100 Unternehmen mehr als im Vorjahr. "Die Herausforderung liegt darin, die Ausbildungsplätze auch besetzen zu können", teilte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, am Dienstag mit. Beliebt sind üblicherweise Ausbildungen zu Einzelhandels- und Bürokaufleuten und in der Hotellerie. Das Handwerk beispielsweise erfasst seine Daten separat. Wie viele Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr zustande gekommen sind, will die IHK bis Ende Januar auswerten.

( dpa )