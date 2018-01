Hundehalter führen ihre Tiere am Schlachtensee in Berlin aus. Das ist jetzt wieder außerhalb der Saison erlaubt

Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass das Hundeverbot an den Berliner Seen nur zwischen Mai und September gilt.

Urteil Hunde dürfen außerhalb der Saison an Berliner Badestellen

Neues Hundegesetz in Berlin: Leinenpflicht und Sperrgebiete

Stadträtin will Hunde am Schlachtensee verbieten - zeitweise

Berlin. Hundebesitzer dürfen ihre Tiere an den Badestellen von Schlachtensee und Krummer Lanke außerhalb der Badesaison offiziell ausführen. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ist das geltende Hundeverbot nur vom 15. Mai bis zum 15. September durchsetzbar, teilte das Gericht am Dienstag mit. In dieser Zeit dienten die Stellen ausschließlich der Allgemeinheit zum Baden.

Mit dem Verbot sollten "Nutzungskonflikte zwischen Hunden und Personen, die öffentliche Badestellen zum Baden nutzen" ausgeschlossen werden, erläuterte ein Gerichtssprecher. Außerhalb der Badesaison sei mit keinen Konflikten zu rechnen. Ein Leinenzwang sei aber durch die Verordnung zum Schutz der Landschaft des Grunewalds unumgänglich.

Mehrere Hundebesitzer hatten gegen das Berliner Hundegesetz vom 7. Juli 2016 geklagt. Ihm zufolge ist es generell verboten, Hunde an öffentlichen Badestellen mitzuführen. Vorher galt das Verbot nur an besonders ausgeschilderten Stellen. Die Ufer der Seen im Südwesten Berlins sind ein beliebtes Spaziergebiet bei Hundebesitzern.

