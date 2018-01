Berlin. Sieben Monate vor der Leichtathletik-Europameisterschaft sind schon 125 000 Tickets für das Sportevent im Berliner Olympiastadion verkauft worden. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Nach ihren Angaben waren zu diesem Zeitpunkt noch nie zuvor so viele Tickets für eine EM abgesetzt worden. Aufgrund des Andrangs können nun auch Karten für den Oberrang erworben werden. Die EM findet vom 7. bis 12. August in Berlin statt.

