Videoüberwachung: Bündnis sammelt schon über 17.000 Stimmen

Berlin. Das "Aktionsbündnis für mehr Videoaufklärung und Datenschutz" hat nach eigenen Angaben bisher 17.223 Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt. Das sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann am Montag vor Journalisten. Heilmann ist selbst Mitglied des Bündnisses, das für mehr Videoüberwachung in Berlin kämpft. Heilmann rechnet damit, die nötige 20.000-Marke bis zum März zu erreichen.

Am Montag stellte das Bündnis eine neue Analyse aus Zahlenmaterial der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vor. Sie zeige, so Heilmann, dass dort, wo Videokameras eingesetzt werden, Vandalismus und Gewaltvorfälle signifikant zurückgingen. Videoüberwachung diene also nicht nur dazu, Verbrechen aufzuklären, sondern wirke auch präventiv. Das Aktionsbündnis möchte etwa 50 kriminalitätsbelastete Orte und gefährdete Gebäude dauerhaft mit Kameras beobachten. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition lässt indes Videoüberwachung bislang nur temporär und anlassbezogen zu.