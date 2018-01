Auto-Hightech, made in Berlin

Berlin/Las Vegas. Dieser Versuchsaufbau des Berliner Unternehmens IAV ist für viele Autobesitzer eine Horrorvorstellung: Auf der Consumer Electronics Show (CES), die vom 9. Januar an in Las Vegas stattfindet, simuliert der Automobilentwickler einen Hacker-Angriff auf ein Fahrzeug. Das Beruhigende für die Autoliebhaber: Ihrem guten Stück passiert nichts. Dafür hat IAV gesorgt. Die Ingenieure und Software-Spezialisten haben ein System entwickelt, das den Angriff erkennt und abblockt. Gleichzeitig arbeiten Programme im Hintergrund daran, die Lücke zu schließen und das System gegen weitere Attacken immun zu machen.

"Wir lassen die Hacker für uns arbeiten", erklärt Carsten Rinka, der als Vertriebschef von IAV die Präsentation auf der Messe für Unterhaltungselek­tronik verantwortet. Mühsam hätten die Computer-Gangster die Fehlerstelle entdeckt. So würden die Hacker dafür sorgen, das IAV-Sicherheitssystem noch ein Stückchen besser zu machen, glaubt Rinka. Ob der Berliner Entwickler in diesem Spiel allerdings stets als Sieger vom Platz geht, muss auch der IAV-Mitarbeiter zunächst offenlassen. Fakt ist: Die Fahrzeuge der Zukunft werden viele Angriffsflächen bieten. Denn das Auto an sich ist kein geschlossener Raum mehr. Es wird mit seinen Insassen, anderen Fahrzeugen und seiner Umwelt kommunizieren. "Durch die unterschiedlichen Schnittstellen werden die Bedrohungsszenarien für Autos deutlich größer", sagt IAV-Geschäftsführer Kai-Stefan Linnenkohl im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Die Chefetage des Automobilentwicklers lässt seine Ingenieure deswegen bereits seit einigen Jahren an Sicherheitslösungen arbeiten. Taktgeber für die neuen, digitalen Produkte sind aber die Automobilhersteller. Linnenkohl muss früh erahnen, wohin die Reise gehen könnte. Das ist nicht immer einfach.

Viele Jahre lang war IAV in einer komfortableren Situation. Als die Firma Mitte der 80er-Jahre von Wissenschaftlern der Technischen Universität Berlin gegründet wurde, lag der Fokus klar auf dem Verbrennungsmotor. Das ist jetzt anders. In Berlin arbeiten für IAV rund 1500 Menschen, weltweit sind es etwa 7000. Zwar ist die Hälfte der Beschäftigten noch immer mit Antriebstechnologie beschäftigt, dazu zählen jetzt aber auch der Elektromotor oder Brennstoffzellen- oder Gasantriebe. Der Rest entwickelt Produkte, die in den Fahrzeugen den Anschluss an die digitale Umwelt herstellen sollen. Deswegen stellt IAV bereits seit einiger Zeit verstärkt Informatiker ein. Die Berliner wollen hier Innovationen vordenken, dürfen aber gleichzeitig die alten Unternehmensfelder nicht aus den Augen verlieren.

IAV stellt Ingenieure, Gebäude und Prüfstände

Denn trotz Diesel-Skandals und Diskussionen um Fahrverbote in den Städten wächst das alte Geschäft. IAV ist für die großen Hersteller der rettende Anker in einer sich wandelnden Industrie: Viele Automobilbauer scheuen vor teuren Investitionen in die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren zurück. Weil Volkswagen, Daimler und Co. das Ende – insbesondere des Dieselmotors – ohnehin für absehbar halten, lagern sie Entwicklungstätigkeiten aus. IAV springt ein, stellt Ingenieure, Gebäude und Prüfstände. Zuletzt entwickelten die IAV-Mitarbeiter für viele Hersteller zum Beispiel Hybrid-Varianten von Motoren. Dank des gelungenen Spagats hat IAV im Geschäftsjahr 2017 erstmals die Marke von 800 Millionen Euro Umsatz (2016: 734 Millionen Euro) geknackt.

IAV-Chef Linnenkohl geht davon aus, dass das Thema Antrieb auch in den kommenden Jahren noch viel Kapazitäten binden wird. "Die politische Diskussion um Verbrennungsantriebe wird zunehmen, weil auch die vorgegebenen Grenzwerte noch strenger werden", erklärt Linnenkohl. Gleichzeitig drängt der digitale Wandel in das eigene Unternehmen. IAV verändert seine Arbeitsweisen. Algorithmen könnten mittlerweile Teile der Entwicklungsarbeit übernehmen, sagt der IAV-Chef. Die grundlegende Fähigkeit, Innovationen in Fahrzeuge zu bringen, hilft den Berlinern jetzt auch, neue, digitale Produkte anzubieten. Auf den vergangenen CES-Messen zeigte IAV bereits Projekte mit Microsoft und Hewlett-Packard. "Wir suchen Partner, mit denen wir am Ende die beste Lösung für den Kunden schaffen", sagt Geschäftsführer Linnenkohl.

Für eine weitere CES-Neuheit, die IAV als Angriff auf große Online-Händler versteht, soll vor allem der Einzelhandel mit in das Fahrzeug geholt werden: Das Auto soll zum digitalen Marktplatz werden. Insassen könnten bald über das Fahrzeug mit Geschäften in der Umgebung verbunden sein – und so Einkäufe erledigen. Das System gleicht die Angebote lokaler Händler mit den Wünschen der Kunden ab, die vorab in der Cloud gesammelt wurden, erklärt Linnenkohl. Gefällt dem Fahrer der Vorschlag, kann er das Produkt bestellen. Das Auto navigiert ihn zum Händler. Erste Gespräche mit Handelspartnern habe IAV bereits geführt. Noch in diesem Jahr soll es einen Prototyp geben. Glaubt man den Berliner Ingenieuren, vereinbart das Auto bald auch selbstständig Termine in der Werkstatt.

Die Auftraggeber von IAV sind die großen Autohersteller weltweit. Zwei Drittel des Umsatzes kommt allerdings aus der Markenfamilie des VW-Konzerns. Die Wolfsburger halten auch die Hälfte der Anteile an IAV. Linnenkohl betont aber: "Wir haben die Unabhängigkeit und den Wunsch, für die gesamte Autoindustrie tätig zu sein." Die Consumer Electronics Show in Las Vegas soll ein erster Gradmesser sein. Linnenkohl wird im Spielerparadies die Karten auf den Tisch legen – und dann sehen, ob die Neuheiten wirklich zünden.