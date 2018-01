Rad-Aktivisten fahren durch die Berliner Innenstadt

Berlin. Rad-Aktivisten fahren am heutigen Sonntag ab 14 Uhr durch die Berliner Innenstadt. Die Veranstaltung, die als "Critical Mass" bekannt geworden ist, droht weite Teile der City für den Auto- und Busverkehr lahmzulegen. Treffpunkt der Teilnehmer ist das Brandenburger Tor, wo die Radfahrer gegen 14 Uhr starten wollen. Die genaue Route wird von den Teilnehmern spontan beschlossen. In der Vergangenheit hatte eine vierstellige Zahl an Radfahrern an der Tour teilgenommen.

Um ca. 14:00 Uhr startet die @criticalmassbln am Brandenburger Tor in #Mitte. Die Strecke wird von den Teilnehmern spontan beschlossen. Mit kurzzeitigen #Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. #criticalmass #Radverkehr — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) January 7, 2018

Die Fahrad-Aktivisten hatten Ende September ihr 20-jähriges Bestehen in Berlin gefeiert. Die "Critical Mass" ist eine weltweite Bewegung, die sich für mehr Rad- und gegen motorisierten Verkehr stark macht. In Deutschland nutzen die Teilnehmer das geltende Recht, dass eine geschlossene Gruppe ab 16 Radfahrern einen Fahrstreifen belegen darf.

( bee )