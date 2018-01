Ex-Senator: „Die Schimpfe tut Berlin nicht gut“

Volker Hassemer war 13 Jahre Senator in Berlin. Im Interview kritisiert er zänkische Politiker und freut sich über Hundedreck in Tüten.

Berlin. Keine Wohnungen, zu viel Kriminalität und dann die Sache mit dem Flughafen. In Berlin läuft vieles schlecht. Oder? Ex-Senator Volker Hassemer wirft Politikern vor, die Stadt oft zu negativ zu reden. Das sei nicht gut für Berlin – ebensowenig wie übertriebene Lobhudelei. Er fordert deshalb eine neue Sichtweise und mehr Beteiligung für die Bürger.

Die Opposition zeichnet ein düsteres Bild von Berlin. Die Koalition behauptet das Gegenteil. Wie erklären Sie sich diese Wahrnehmungsunterschiede?

Volker Hassemer: Diese Äußerungen sind im Konkurrenzkampf der Parteien begründet. Sie sind in ihrer Schärfe nicht durch Tatsachen motiviert, sondern durch den Versuch, die eigene Qualität durch den Angriff auf den Gegner zu erhöhen. Die andere Seite ist, dass sich die jeweilige Regierung über den grünen Klee lobt.

Aber es gibt doch diese unterschiedlichen Sichtweisen. Viele Bürger beklagen, die Stadt würde verwahrlosen, andere klagen über Gentrifizierung.

Unterschiedliche Leute machen ihre eigenen Erfahrungen. Mich ärgert etwas anderes: Die Berliner sind mit ihrer Stadt vergleichsweise zufrieden. Sie sind mit Berlin mehr im Reinen, als das die Politik mit ihren gegenseitigen Angriffen aussagt. Traurig ist, dass bei dieser negativen Rede über Berlin immer auch etwas in der Sache hängen bleibt. Das gilt auch bei denen, die zu viel loben, weil die Leute dann sagen, dass es so gut nun auch wieder nicht ist. Und wieder hat das Bild von Berlin eine Schramme.

Es gibt ja Lokalstolz. Woanders äußert der sich auch mit dem Blick auf den Bürgermeister. Der ist oft über Parteigrenzen hinweg respektiert. In Berlin sagen nur zehn Prozent der Bürger, sie würden bei einer Direktwahl für den Bürgermeister stimmen. Wie passt das dazu, dass die Leute im Reinen seien mit ihrer Stadt?

Man ist nicht deshalb gern in einer Stadt weil die Politik hier so gut ist oder der Regierende Bürgermeister Müller oder Meier heißt. Die Menschen ziehen deswegen aber auch nicht weg. Entscheidend ist die Stadt selbst. Deshalb bin ich sehr optimistisch. Berlin ist aus der Außensicht überaus attraktiv. Mehr als jemals zuvor gibt es inhaltliche, persönliche Gründe, nach Berlin zu kommen. Und nicht nur oberflächliche wie Bundeswehr oder Party. Hier kann man besser existieren und sich entwickeln als anderswo. Das gab es noch nie. Gerade deshalb ist es bedrückend, wenn die politischen Akteure die Stadt schlechter reden oder höher loben als sie ist. Wenn man das Reden über die Stadt den Politikern allein überlässt, kommt die Stadt dabei nicht gut genug weg.

In Berlin wird ja die klare Ansage gepflegt, man behandelt viel mehr Themen als anderswo in der Landespolitik, vom Zebrastreifen bis zur Energiepolitik. Ist es deshalb hier schlimmer als anderswo mit dem Streit?

Die gegenseitige Schimpfe ist in Berlin besonders stark. Das tut der Stadt nicht gut. Die Berliner Bürger streiten sich ja gern mal, aber sie stehen zusammen, wenn andere schlecht über die Stadt reden. Das ist in der Politik nicht so.

Die Stadt ist doch aber zerrissen in vielen Fragen. Denken wir nur an den Streit um die Offenhaltung des Flughafens Tegel.

Das ist ein Beispiel dafür, dass man sich bis auf die Knochen bekämpft hat. Welche Argumente dort gebracht werden, welche Abwägung zu treffen war, tritt in den Hintergrund. Bei Bürgerentscheiden ist das leider immer so, 49 Prozent verlieren dann. Gewinner-Verlierer-Diskussionen schmerzen immer. Das große Ziel, Bürger stärker am Reden über die Stadt zu beteiligen, lässt sich durch Volksabstimmungen nicht erreichen. Die beachtlichen Argumente des Verlierers sind dann nicht erkennbar. Zum Beispiel hat die Abstimmung über das Bauverbot von Tempelhof ja keineswegs die ungeheure Komplexität des Gebietes dort geregelt. Die Frage, wie aus Tempelhof das beste für die Zukunft der Stadt zu ziehen ist, ist eben mit Ja/Nein nicht zu beantworten. Viele Facetten von Kompromiss gehen unter.

Eigentlich hat man ja ein Parlament, das solche Fragen erörtern und abwägen soll. Aber das funktioniert nicht, weil sich die Politiker gegenseitig schlechtmachen ...

... und weil die Politik sich oft nicht zutraut, mit einer gefundenen Entscheidung auch den Schlusspunkt hinter eine Diskussion zu setzen. Aber die Lösung können nicht Volksentscheide sein.

Sie arbeiten ja seit Jahren mit ihrer Stiftung Zukunft an Konzepten, um das Reden über die Stadt zu organisieren. Jetzt haben sie das Format eines großen Berlin Dialogs vorgeschlagen. Wie soll man also den Diskurs führen außerhalb des Politiker-Streites?

Wir planen etwas ganz Neues. Die Vorbereitung einer Entscheidung müsste gleichberechtigt von Politikern und Bürgern erarbeitet werden. Zu entscheiden haben die Politiker. Wenn davor ehrlich gearbeitet wird, sind auch die Leute, deren Argumente nicht durchgedrungen sind, leichter bereit, die Entscheidung zu akzeptieren.

Aber jetzt redet die Politik doch auch mit Verbänden, Kammern, Interessenvertretern.

Man kann sich auch zu Tode beteiligen. Es muss eine Art des gültigen, gemeinsamen Entscheidungs-Vorbereitens geben.

Ist das nicht eine undemokratische Vorstellung? Wer sucht die Leute aus, die dabei mitwirken sollen?

Unsere Stiftung versucht Wege zu finden, die Gesellschaft in der richtigen Weise einzuladen. Für unser Berlin-Forum streben wir danach, dass die unterschiedlichen Aspekte der Diskussion eine möglichst starke und kompetente Stimme bekommen. Wir müssen von links bis rechts, von einflussreich bis weniger einflussreich, alles widerspiegeln. Dazu gehören Gruppen die sonst nicht zu Wort kommen, in den Parteien übrigens auch nicht.

Die rot-rot-grüne Koalition scheint jedoch nicht gewillt zu sein, sich auf ein solches verbindliches Aushandlungsverfahren einzulassen. Wie sehen Sie das?

Wir wollen eine neue Art des demokratischen Umgangs miteinander. Ich wundere mich deshalb nicht, dass nicht sofort alle mitmachen. Um zu zeigen wie das gehen kann, beginnen wir jetzt mit Vordiskussionen, wo wir auch Politiker einladen werden.

Worüber reden Sie da?

Ein Thema ist zum Beispiel die größte Stärke Berlins. Worauf müssen wir achten, wenn wir stark werden wollen? Wir sagen Kultur und Wissenschaft. Wenn eine Stadt ihre strategische Zukunft definieren will, muss sie eine solche Festlegung treffen. Indem ich das aber sage, muss ich Kultur und Wissenschaft in allen Themen Räume geben, ihre Stärke zu entfalten.

Aber warum sollen Bürger darüber reden, wenn gleichzeitig ihre Miete derart steigt, dass sie bald womöglich gar nicht mehr in der Stadt wohnen können?

Ich mache die Themen Miete, Wohnen, Grünflächen, Bildung nicht klein. Ich erwarte, dass auch diese Tagesfragen nicht länger exklusiv von der Politik behandelt werden, sondern auch mit unterschiedlichen Experten. Aber wenn ich nicht weiß, wohin es mit Berlin gehen soll und auf welche Ressource ich mich verlasse, tut man sich schwerer, im Alltag Prioritäten zu setzen. Eine wirkliche Festlegung auf die Prioritäten Kultur und Wissenschaft hätte aber mitunter schmerzhafte Folgen im Falle einzelner Entscheidungen, wenn Geld oder Grundstücke vergeben werden. Wir sind uns ja als Stiftung gar nicht sicher, ob unsere Analyse richtig ist. Aber wir stellen das zur Debatte.

Selbst wenn wir uns da verabreden, haben wir dann nicht wieder einen so schlechten Verwaltungsapparat, dass daraus wieder nichts folgt.

Gerade in Berlin ist eines der zentralen Ziele, das Management der Stadt und die Verwaltung zu verbessern. Bisher geben wir uns damit zufrieden zu versuchen, es immer ein bisschen besser zu machen. Wir geben damit zu, dass wir nicht optimal organisiert sind. Damit machen wir einen Fehler. Wollen wir etwa die am zweitbesten organisierte Stadt sein? Eine, in der die Dinge so einigermaßen laufen.

Das wäre ja schön, wenn es so wäre.

Aber dann hieße das, wir wollen nicht die bestorganisierte Stadt sein. Diese Verabredung möchte ich gerne mal treffen. Natürlich kann man sagen, wir Berliner kriegen das nicht hin und gehen lieber in die Regionalliga. Dann wüssten immerhin alle, was sie zu erwarten hätten. Wenn es aber anders ausgeht, dann besteht der hohe Anspruch, es jetzt auch mal zu erreichen. In Berlin ist es aber besonders schwierig, grundsätzliche Ziele festzulegen, weil die Stadt ja so vielfältig ist. Das ist für ein "Jetzt geht es los"-Gefühl sehr schlecht. Bisher gilt ja "Freiheit" als das Versprechen, das Berlin gibt. Was gehört aber dazu?

Man darf mit seinem Bier auf der Straße herumlaufen ...

Darüber müssen wir reden und nicht nur behaupten, wir seien die Stadt, wo man seine Freiheit leben kann. Sondern auch klären, welche Haltung vorherrschen muss, damit das Prinzip "möglichst wenig Zwang" durchzuhalten ist. Es entwickelt sich ja was: Ich hätte vor 20 Jahren nicht erwartet, dass inzwischen so viele Leute ihren Hundedreck in Tüten stecken. Das ist geradezu ein Qualitätssprung. Es klingt lächerlich, aber irgendwo scheint dann doch ein Punkt erreicht zu sein, wo verstanden wurde, dass zu Freiheit auch Rücksichtnahme gehört.

Die Veränderungsdynamik nimmt ja künftig ein bisschen ab, die meisten Flächen sind vollgebaut, der Austausch der Bevölkerung verlangsamt sich. Hilft das, um eine neue Kultur herauszubilden?

Das analysieren wir auch so. Viele produktive Leute sind schon da. Qualitativ hat sich in Berlin dadurch einiges verändert. Die Gesellschaft stabilisiert sich. Mit diesen Leuten muss man etwas entwickeln.Viele haben Lust, sich mit politischen Fragen zu beschäftigen. Die Bereitschaft wächst, eine gemeinschaftliche Sicht auf Berlin zu entwickeln.

Persönlichkeit der Berliner Stadtpolitik

Volker Hassemer: Der frühere Senator ist eine der wichtigsten Personen der Berliner Stadtpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Seit 1979 saß der liberal-konservative Politiker für die CDU im Abgeordnetenhaus. 1981 wurde er Senator für Stadtentwicklung, wechselte 1983 ins Kulturressort und gestaltete auf West-Berliner Seite maßgeblich die 750-Jahr-Feier der Stadt mit. 1989 musste er nach der Wahlniederlage der Union kurzzeitig aus dem Senat ausscheiden, ehe er von 1991 bis 1996 wieder als Stadtentwicklungssenator amtierte.

Partner für Berlin: 1996 bis 2002 war er Chef der Stadtmarketinggesellschaft Partner für Berlin, als deren geistiger Vater er gilt. Seinen Ruhestand widmet der Bruder des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Winfried Hassemer dem Ehrenamt. Er ist Vorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin. Dieses einflussreiche Netzwerk bemüht sich, die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen auszuweiten und Dialog zu organisieren.