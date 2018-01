Gute Stimmung, viele Besucher am Breitscheidplatz

Noch wird Glühwein ausgeschenkt, noch sind frische Mutzenmandeln zu haben: An diesem Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ein letztes Mal für die Besucher. Am Montag beginnt der Abbau der Buden und Karussells. Das wird etwa drei Tage lang dauern.

Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz ziehen die Betreiber des Weihnachtsmarktes eine positive Bilanz. Wie in den Vorjahren kamen etwa eine Million Besucher aus Berlin und dem In- und Ausland. Etwa 10.000 Gäste feierten auf dem Breitscheidplatz gemeinsam ins neue Jahr – bei der Silvesterfeier wurden traditionell vier Feuerwerke um 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr und 24 Uhr vom Dach des Europa-Centers abgeschossen.

Im Vorfeld des Weihnachtsmarktes konnte niemand genau sagen, wie sich die Geschehnisse vom Vorjahr auf die Besucherzahlen in diesem Jahr auswirken werden. Zudem waren viele Schausteller von dem Anschlag selbst betroffen und kehrten nun an den Platz der Tragödie zurück. Neu waren in diesem Jahr auch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. So wurde das Markttreiben von allen Seiten mit schweren Betonpollern geschützt. "Die Stimmung war sehr gut. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden positiv bewertet," zieht Michael Roden, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, eine erste Bilanz.

Am 19. Dezember, dem Jahrestag des Anschlags, blieben die Stände geschlossen und die Karussells standen still – es war ein Tag der Anteilnahme und der Trauer.

Am 19. Dezember, dem Jahrestag des Anschlags, blieben die Stände geschlossen und die Karussells standen still – es war ein Tag der Anteilnahme und der Trauer. "Wir konnten den Opfern an diesem Tag ein ehrenhaftes Gedenken bereiten und werden auch in 2018 den Kontakt zu den Betroffenen halten und gemeinsam mit den Opferbeauftragten des Landes Berlin und des Bundes sowie der Politik Hilfe leisten", so Roden, der damit nicht nur für die Schausteller, sondern auch für die Händlergemeinschaft, die AG City, sprechen will. Bei dem Anschlag, bei dem der Islamist Anis Amri mit einem gestohlenen Sattelzug in den Weihnachtsmarkt gerast war, starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden teils schwer verletzt.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Touristen auf den Weihnachtsmarkt gekommen. Etwa 80 Prozent der Besucher sind nach Einschätzung des Schaustellerverbandes internationale Gäste gewesen, insbesondere aus England, den USA und Schweden. Von den Sicherheitsmaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt hätten die Kunden nicht viel gemerkt, so Roden. Und wenn, dann seien die Reaktionen eher positiv gewesen – beispielsweise auf die verstärkte Polizeipräsenz vor Ort.

Mildes Wetter sorgtefür gute Stimmung

Für die gute Stimmung nicht ganz unerheblich war auch das Wetter: Die insgesamt eher milden Temperaturen seien gut für das Geschäft gewesen und würden die wenigen Regentage ausgleichen. Ein bisschen "zu feucht" war es hingegen dem Händler vom Dresdner-Stollen-Stand. Er sei zwar zufrieden mit dem Geschäft in diesem Jahr. Seiner Ansicht nach seien aber ein paar Besucher weniger auf den Markt gekommen, entweder wegen der Regentage oder wegen des Terroranschlags.

Der nächste Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche beginnt am 26. November 2018, traditionell einen Tag nach Totensonntag. In diesem Jahr soll einiges anders werden: So sind die Erweiterung der Weihnachtsdekoration und neue Beleuchtungen geplant.