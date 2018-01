Heute ist der Tag des Kuschelns! Und Berlin macht mit

Entspannt lehnt Uwe sich zurück – in die Arme von Melanie im Café „Kalwil“ in Schöneberg.

Sascha und Agnieszka nehmen sich im Windschatten einer Telefonzelle in Hellersdorf in den Arm – gerade im Winter tut das gut.

Sylvana Werk und Christian Diehr mit Krischan, der am 31. Dezember in Westend geboren wurde.

Zusammenhalt am Dönerspieß: Mehmet, Dung, Dung und Nguyen vom „Allee Bistro“ in Alt-Hohenschönhausen. Auch unter Freunden darf gekuschelt werden, denn das macht glücklich.

Ein Blick, ein Lächeln, ein Kuss: Kevin Corall und Lena Kallisch sind aus Herne im Ruhrgebiet zu Besuch in Berlin. Kuscheln lässt das Glückshormon Serotonin im Körper frei werden – und dass das wirkt, sieht man den beiden an.

Jedes Jahr wird am 6. Januar der Tag des Kuschelns begangen. Morgenpost-Fotografen haben Pärchen in Berlin beim Liebkosen abgelichtet.

Berlin. Ein Blick. Ein Streicheln. Ein Lächeln. Ein Kuss. Wellness kann manchmal so einfach sein – und gleichzeitig so wunderschön. In den Arm genommen werden. Geknuddelt und gedrückt. Geherzt und liebkost. Spätestens am heutigen Tag des Kuschelns, der jedes Jahr am 6. Januar begangen wird, sollte jeder wieder einmal daran denken, wie wertvoll es ist, einen anderen Menschen ganz fest in seine Arme zu schließen. Um zu zeigen: Ich mag dich! Du bist mir wichtig! Ich will, dass es dir so richtig gut geht mit mir!

Und genau das tut es auch. Wer sich selbst und andere mit Körperkontakt bedenkt, sendet nicht nur eine Geste aus. Sondern setzt eine Reihe biochemischer Vorgänge im Körper frei, die froh und ausgeglichen machen: Es wird Oxytocin ausgeschüttet – das sogenannte Kuschelhormon. Es wirkt schmerzlindernd, reduziert Angstgefühle und Stress, es stärkt soziale Bindungen und das gegenseitige Vertrauen. Außerdem Serotonin, das Glückshormon. Es hebt die Stimmung. Und hat sogar eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Kuscheln ist also Wellness pur. Für das Herz und für die Seele.

Die Berliner, die die Morgenpost-Fotografen Reto Klar und Jörg Krauthöfer für diese Seite fotografiert haben, machen also alles richtig. Und sie zeigen: Kuscheln, das ist auch im Alltag möglich. Im Supermarkt beim Kaffee zwischendurch, unter Kollegen am Dönerspieß – und natürlich als verliebtes Pärchen vor dem Brandenburger Tor.

Der Tag des Kuschelns gilt als eine Erfindung aus den USA und heißt dort "National Cuddle Up Day". Wer ihn ins Leben gerufen hat und warum, ist völlig unklar – aber bei so etwas Schönem ist das ja eigentlich auch ganz egal. Außerdem passt dieser Tag ganz wunderbar in die dunkle Jahreszeit: Während es draußen kalt ist und nass, wird einem beim Knuddeln ganz warm ums Herz – das vertreibt den Winterblues. Deshalb: Am besten jetzt mal ganz kurz die Zeitung oder das Handy aus der Hand legen und die Liebste oder den Liebsten, das Kind oder auch das Haustier umarmen. Knuddeln, kuscheln, glücklich sein!

( pau )