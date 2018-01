Vierter Ausbrecher aus geschlossenem Vollzug festgenommen

Aus diesem Loch waren die vier Häftlinge am 28. Dezember aus der JVA Plötzensee geflohen

Berlin. Nach dem spektakulären Gefangenenausbruch aus der JVA Plötzensee vor gut einer Woche ist auch der vierte Geflohene festgenommen worden. Das teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Sonnabend via Twitter mit.

Laut Informationen der "B.Z." wurde der 30-Jährige gefasst, als er an der Boxhagener Straße in Friedrichshain einen Taschendiebstahl begangen hatte. Der jetzt Festgenommene war nach Angaben der Justizverwaltung wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls verurteilt worden. Seine Haft sollte im März enden.

Mit der Festnahme des 30-Jährigen seien alle Strafgefangenen, die am 28. Dezember aus dem geschlossenen Vollzug der JVA ausgebrochen waren, wieder da, so Behrendt. Die übrigen drei Gefangenen hatten sich in den letzten Tagen freiwillig gestellt.

Vergangene Nacht wurde auch der vierte Gefangene vom Ausbruch am 28.12. festgenommen. Damit sind alle Strafgefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug der JVA Plötzensee ausgebrochen sind, wieder da. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) January 6, 2018

Justizsenator Behrendt erklärt dazu: "Flucht lohnt sich nicht. Ich bin erleichtert, dass alle Strafgefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug ausbrachen, wieder zurück sind. Die näheren Umstände der Flucht werden weiterhin aufgeklärt. Hierauf habe die Berlinerinnen und Berliner einen Anspruch."

Aus der JVA Plötzensee waren nach Weihnachten innerhalb weniger Tage insgesamt neun Gefangene geflohen. Vier bahnten sich am 28. Dezember bei einer filmreifen Flucht aus dem geschlossenen Vollzug mittels Trennschleifer und Hammer den Weg in die Freiheit. Sie flohen aus dem geöffneten Lüftungsschacht im Nebenraum der Kfz-Werkstatt, der eigentlich verschlossen sein sollte. Anschließend verschwanden insgesamt fünf Insassen des offenen Vollzugs. Inzwischen sind noch zwei Gefangene auf der Flucht, die anderen meldeten sich freiwillig zurück oder wurden festgenommen.

Der Ausbruch hatte zu einer Diskussion über die Sicherheitsstandards und die personelle Ausstattung an Berliner Gefängnissen geführt. Justizsenator Behrendt war im Zuge der Debatte der Rücktritt nahe gelegt worden. Diese Forderungen hatte Behrendt zurückgewiesen. Eine Expertenkommission soll nun mögliche Sicherheitslücken untersuchen.

Im Berliner Strafvollzug fehlen laut Behrendt 200 Bedienstete. Derzeit werde wieder Personal ausgebildet, die Lücken könnten aber erst Ende 2019 geschlossen werden.

( bee )