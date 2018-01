Hertha beim Bielefeld-Wintercup: Ersatzkeeper Kraft fehlt

Berlin. Für Hertha BSC findet die Generalprobe für den Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga heute in Bielefeld statt. Eine Woche vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart nimmt der Hauptstadtclub am Wintercup in Bielefeld teil und trifft dort auf den 1. FC Köln und anschließend auf Arminia Bielefeld oder Hannover 96. Für das Dardai-Team ist das Mini-Turnier der erste und einzige Härtetest in der nur vierwöchigen Winterpause. "Es geht darum, wieder reinzukommen und unter Wettkampfbedingungen den Rhythmus zu finden", sagte der Hertha-Trainer am Freitag. Er muss auf Ersatztorhüter Thomas Kraft verzichten, der beim Training einen Schlag auf das Schienbein bekam.

( dpa )