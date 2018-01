Berlin besteht auf Prozessbeobachtung in Hanoi

Der vietnamesische Geheimdienst hat nach Informationen des Auswärtigen Amtes den ehemaligen Parteifunktionär Trinh Xuan Thanh mitten in Berlin gekidnappt und in seine Heimat verschleppt

Hanoi/Berlin. Die Bundesregierung will den Prozess gegen einen mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmann durch die deutsche Botschaft in Hanoi beobachten lassen. Deshalb wurde am Freitag der vietnamesische Botschafter in Berlin erneut zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt geladen. Eine Sprecherin des AA sagte dazu: "Wir wollen den Prozess, der am Montag beginnt, beobachten und arbeiten hart daran, das zu tun." Dem Diplomaten sei diese "nachdrückliche Bitte" übermittelt worden.

Das Außenministerium des kommunistisch geführten Landes hatte zuvor angekündigt, dass zu dem Korruptionsprozess gegen den vietnamesischen Ex-Manager Trinh Xuan Thanh keine ausländischen Medien zugelassen würden. Bei einer Verurteilung droht dem 52-Jährigen die Todesstrafe.

Der Fall machte im vergangenen Sommer weltweit Schlagzeilen, weil der ehemalige kommunistische Spitzenfunktionär damals unter rätselhaften Umständen aus Berlin verschwunden war. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass Thanh im Juli 2017 vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Hanoi behauptet, er sei freiwillig zurückgekehrt.

