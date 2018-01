Ein Baugerüst an einem Neubau ist zu sehen.

Bau Bauen in Berlin wird deutlich teurer

Berlin. Nicht nur die steigenden Grundstückspreise machen es Bauherren in Berlin schwer. Auch das Bauen selbst wird immer teurer. Im Durchschnitt kostete der Neubau von Wohnhäusern im vergangenen Jahr 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Das war der stärkste Anstieg seit neun Jahren. Tiefer in die Taschen greifen muss auch, wer für seine bestehende Wohnung die Handwerker bestellt: Schönheitsreparaturen verteuerten sich den Angaben zufolge um 5,3 Prozent.

( dpa )