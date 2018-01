Mehr Platz für Erholung in Lichterfelde-Süd

Berlin. Knoblauchkröte, Moorfrosch und Zauneidechse sollen schon bald in Nachbarschaft mit mehr als 6000 neuen Bewohnern in Lichterfelde-Süd leben. Auf dem ehemaligen US-Truppenübungsplatz Parks Range zwischen Osdorfer Straße und S-Bahn-Trasse, wo sich die Tiere über Jahre in einem Biotop ausgebreitet haben, baut die Groth Gruppe 2500 neue Wohnungen. Auf dem 110 Hektar großen Gelände sollen 39 Hektar bebaut werden. Der Rest, auch "Grüne Mitte" genannt, wird nicht bebaut. Die Flächen bleiben für die Natur und den Artenschutz erhalten. Dafür haben die Berliner Landschaftsplaner der Planungsgruppe Cassens + Siewert jetzt ein Leitbild entwickelt.

Kernpunkte des Leitbildes sind zum einen der Schutz der Lichterfelder Weidelandschaft, die von der Reitgemeinschaft Holderhof bewirtschaftet wird und die als "Hotspot der Biodiversität" weiterentwickelt werden soll. Es geht in der Studie aber auch um Möglichkeiten, das Landschaftsschutzgebiet für die Erholung und die Umweltbildung zu öffnen.

Angeregt wird zum Beispiel die Einrichtung eines Umweltbildungszen­trums, das gut erreichbar in der Nähe der Neubauten entstehen könnte. Kitakinder und Schüler könnten sich dort über die Pflanzen- und Tiervielfalt informieren und bei einer anschließenden Wanderung über das Gelände Flora und Fauna kennenlernen. Es besteht aber auch die Chance, die Lichterfelder Weidelandschaft als Ort für die wissenschaftliche Lehre und Forschung oder als Fortbildungsstätte, zum Beispiel für neue Ansätze in der Grünflächenpflege, zu nutzen.

Kleines Reiterwäldchen hinter den Häusern geplant

Ein Bereich soll für die Erholung ausgebaut werden mit einem Aussichtspunkt auf dem sogenannten Feldherrnhügel, einem erhöhten Panoramaweg, der an einem Urwäldchen vorbeiführt und an geschützten Gewässern wie der "Schweinesuhle". Das gesamte Landschaftsschutzgebiet wird auch künftig eingezäunt und nachts geschlossen bleiben. Vorgesehen ist, dass tagsüber fünf Eingänge für Besucher und Erholungsuchende geöffnet sind. Um einen Puffer zwischen dem Wohngebiet und den Wiesen und Wäldern zu haben und die offenen Weideflächen abzuschirmen, ist ein Reiterwäldchen hinter den Häusern geplant. Es soll nur ein schmaler, lichter Waldstreifen sein, der von den Häusern aus einen Einblick in die dahinter liegende Landschaft gewährt.

Für die teilweise seltenen Tiere, die sich auf dem Gelände am südlichen Berliner Stadtrand angesiedelt haben, sollen die Lebensbedingungen noch verbessert werden. Um die Population der Knoblauchkröte zu stabilisieren, müssen zum Beispiel mehr Gewässer geschaffen werden, da die Laichquartiere häufig trocken und zu klein sind. Auch der Moorfrosch, der sich die "Schweinesuhle" mit anderen Tieren teilt und der daher laut Gutachten "einem enormen Nutzungsdruck" ausgesetzt ist, benötigt zusätzliche Wasserläufe und Teiche. Aus der ehemaligen militärischen Nutzung ist ein nachgebautes Kanalisationssystem erhalten, das für Fledermäuse als Winterquartier ausgestaltet werden könnte. Für die Zauneidechse sollen an den Randbereichen der Weidelandschaft neue Lebensräume entstehen.

Das Leitbild für den Naturschutz sei eine Diskussionsgrundlage für Abstimmungen im Zusammenhang mit der künftigen Bebauung, sagte Maren Schellenberg (Grüne), Umweltstadträtin in Steglitz-Zehlendorf. Ihr lägen der Schutz wertvoller Bereiche als auch eine respektvolle Erholungsnutzung und die Möglichkeiten der Umweltbildung gleichermaßen am Herzen.

Bis 1993 wurde das 110 Hektar große Gelände in Lichterfelde-Süd militärisch genutzt. Fast 40 Jahre trainierten US-Truppen dort den Häuserkampf. Seit ihrem Abzug liegt das gesamte Areal brach. Die Natur holte sich das Land zurück, Tiere und Pflanzen konnten sich ungestört vermehren und ausbreiten. Jahrelang wurden Ideen und Projekte diskutiert und wieder verworfen, wie ein Golfressort oder eine autofreie Stadt. 2012 wurde das Areal an die Groth Gruppe verkauft, die dort eines der größten Wohnungsbauprojekte Berlin realisieren wird. Geplant sind Miet- und Eigentumswohnungen sowie sozialer Wohnungsbau. Die Anzahl der Reihen- und Einfamilienhäuser wurde in den überarbeiteten Plänen von 640 auf 420 reduziert. Etwa 800 Millionen Euro investiert der Bauherr in das neue Stadtquartier.

Kritik gegen das Bauvorhaben kommt seit Beginn der Planungen vom Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde-Süd. Die Mitglieder hatten in einem Bürgerbegehren gefordert, mehr Grün zu erhalten und den Bau der Wohnungen auf 1500 zu begrenzen. Verkehr- und Lärmbelastung müssten geklärt werden. Das Bürgerbegehren war gescheitert, weil viele Unterschriften ungültig waren.

