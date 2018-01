„Illegale Munition für Lobbyisten“

Ein IT-Manager soll im Gesundheitsministerium Daten abgefischt und verkauft haben. Nun stehen er und der Abnehmer in Moabit vor Gericht

Berlin. Es ist in Berlin der erste Prozess dieser Art, der am Montag im Saal B129 des Moabiter Kriminalgerichts vor der 1. Großen Strafkammer begann. Auf der Anklagebank sitzen ein Systemadministrator, der im Bundesgesundheitsministerium (BMG) als externer Mitarbeiter eingesetzt war. Von 2009 bis 2012 soll der 44 Jahre alte IT-Experte mit Hilfe eines ihm bekannten Generalpasswortes Daten aus Emailfächern kopiert haben. Den Ermittlungen zufolge sollen darunter auch die Fächer aller Staatssekretäre und im Jahr 2013 des damaligen Gesundheitsministers Daniel Bahr (FDP) gewesen sein.

Angeklagte haben sich bislang zu Vorwürfen nicht geäußert

Zweiter Angeklagter ist ein 48 Jahre alter Lobbyist, der für den Apothekerverband arbeitete und die vertraulichen Informationen angekauft und für seine Arbeit genutzt haben soll. Beide Angeklagten haben sich nach Auskunft von Staatsanwalt Roland Hennicke zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Der Anklagevertreter berichtete am Rande des Prozesses, dass die Ermittler durch einen anonymen Hinweis auf die Spur der Angeklagten gekommen seien. Sie seien anschließend überwacht und abgehört worden, auch Hausdurchsuchungen habe es gegeben. Dabei sei deutlich geworden, dass der Lobbyist an den Systemadministrator mehrfach Summen im dreistelligen Euro-Bereich gezahlt habe. Geldabhebungen vom Konto und des Lobbyisten und Geldeinzahlungen beim Systemadministrator hätten "relativ zeitgleich" stattgefunden. Insgesamt sollen 26.500 Euro auf das Konto des Systemadministrators geflossen sein. Der wiederum habe die gestohlenen Daten aufs CD gebrannt und dem Lobbyisten an verschiedenen Orten Berlins übergeben. Angeklagte sind 40 Taten.

Ein materieller Schaden durch die illegale Informationsweitergabe lasse sich nicht feststellen, so Hennicke. Der Schaden sei immateriell: interne Informationen seien "vorab nach außen gedrungen". Das bedeute, "hier konnte zu einem Zeitpunkt eingegriffen und konnten Vorbereitungen getroffen werden, als sich alles noch in der Entscheidungsphase befunden" habe. Der Staatsanwalt sprach von einer "illegalen Munition für Lobbyisten".

Zu konkreten Informationen, die durch das Ausspähen der Email-Fächer gewonnen werden konnten, wollte sich der Staatsanwalt nicht äußern - das sei der weiteren Beweisaufnahme vorbehalten. Bekannt ist aber, dass im Juni 2010 auf einem Internetportal für Apotheker eine Meldung mit der Überschrift "Apotheken werden zur Beratung verpflichtet" gab. Grundlage war eine geplante Verordnung, die zu diesem Zeitpunkt im Detail nicht einmal dem damaligen Gesundheitsminister Bahr bekannt gewesen sein soll.

Verzögerung könnte sich strafmildernd auswirken

Am 12. Dezember 2013 wurden gegen den Systemadministrator und den Lobbyisten Anklage erhoben. Beide kamen nie in Untersuchungshaft. Wegen Überlastung der Kammer, die sich zunächst auf so genannte Haftsachen konzentrieren muss, vergingen Jahre. Das könnte sich im Falle einer Verurteilung die Angeklagten strafmildernd auswirken, weil sie diese Verzögerung nicht zu verantworten haben und jahrelang mit dem bevorstehenden Strafverfahren rechnen mussten.

Die Vorwürfe lauten "Ausspähen von Daten" und "Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz". Bei dem Systemadministrator kommt auch noch "Besitz kinderpornographischer Schriften" und "Wohnungseinbruchsdiebstahl" hinzu. Den Einbruch in ein Marzahner Mehrfamilienhaus soll er den Ermittlungen zufolge schon am Abend des 19. Februar 2005 verübt und dabei 52.000,- Euro in bar sowie ein Laptop entwendet haben. Die Tatbeute, heißt es, habe er für den Kauf einer Einbauküche und die Gestaltung seiner Hausauffahrt verwenden wollen. Nachweise für den Einbruch sollen die Ermittler Ende 2012 bei einer Wohnungsdurchsuchung des Systemadministrators gefunden haben. Anlass für Durchsuchung waren die Ermittlungen wegen der im BMG illegal aus den Email-Fächern kopierten Informationen. Bei diesem Anlass soll auch kinderpornographisches Video- und Bildmaterial entdeckt worden sein.

Der Prozess wurde am Donnerstag noch vor Verlesung des Anklagesatzes vertagt. Die Kammer muss zunächst über mehrere Anträge der Verteidigung des Lobbyisten entscheiden. Der Anwalt monierte, dass die Vergabe des Verfahrens an die 1. Großen Strafkammer nicht korrekt verlaufen sei. Zudem sei eine Schöffin nicht ordnungsgemäß ausgewählt worden. Bei einer Ergänzungsschöffin vermutete der Anwalt Befangenheit, weil sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) tätig ist und der Lobbyist in einem von ihm geleiteten Fachmedium mehrfach über die KV kritisch berichtet habe.

Der Prozess wird am 12. Januar fortgesetzt. Bislang sind 16 weitere Prozesstage bis Ende April geplant.

Mehr zum Thema:

Datenklau an Berliner Geldautomaten nimmt dramatisch zu

Im Geheimen: BND bezieht neue Zentrale

Uber verschwieg Diebstahl von 57 Millionen Kundendaten