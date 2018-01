Berliner Polizisten dürfen ihre Tattoos jetzt offen zeigen

Ein Polizeisprecher bestätigte der Berliner Morgenpost am Donnerstag, dass Tattoos ab sofort grundsätzlich erlaubt seien. Die Behörde reagiere damit auf eine veränderte gesellschaftliche Akzeptanz von Tätowierungen.

Die Berliner Polizei vollzieht damit eine Kehrtwende. Bisher galt die Anweisung, Tätowierungen durch Dienstkleidung zu verdecken oder gar mit Pflastern abzuklebben. Auch wer in der Hauptstadt mit Tattoos Polizist werden wollte, hatte schlechte Karten. "In Sommerkleidung sichtbare Tätowierungen stehen grundsätzlich einer Einstellung entgegen", heißt es in den Einstellungsvoraussetzungen für den mittleren und gehobenen Dienst der Schutz- und Kriminalpolizei.

Der nun erfolgten Änderung der Dienstvorschrift seien interne Diskussionen innerhalb der Berliner Polizei vorausgegangen, sagte ein Sprecher der Berliner Morgenpost. Vor allem bei jüngeren Polizisten stößt die Entscheidung auf Zustimmung. Christoph Lüdicke von der "Jungen Polizei", der Jugendorganisation der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), begrüßte die Entscheidung. "Das Image des tätowierten Knackis oder Seemanns ist seit den 90er-Jahren überholt. Und die sinnlosen Aufforderungen an Kolleginnen und Kollegen zur Entfernung von minimalsten, größtenteils persönlich geprägten Tätowierungen hat nun endlich ein Ende", sagte Lüdicke.

Allerdings gilt die Tattoo-Erlaubnis mit kleinen Einschränkungen. Verboten, so der Polizeisprecher, seien auch weiterhin diskriminierende, obszöne oder gewaltverherrlichende Abbildungen. Auch Tätowierungen an den Händen sowie am Kopf und am Hals seien nach wie vor nicht zulässig.

Mehr zum Thema:

Berlin darf Nazi-Polizist aus Beamtenverhältnis entlassen

Berliner Polizist vor Gericht: Tattoo zeigt Nazi-Lied-Noten

( tok, hnh )