Babysitterin soll Kind totgeschüttelt haben - Anklage

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage wegen Totschlags gegen eine Babysitterin erhoben. Der 41-jährigen wird vorgeworfen, am 13. Juni 2017 während ihrer Arbeit in einem Haushalt Haushalt in Marzahn den 15 Monate alten Sohn der Familie heftig geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Das Kleinkind starb drei Tage später an den Folgen seiner Kopfverletzungen im Krankenhaus. Die Angeklagte befindet sich wegen der Tat seit dem 22. Juli 2017 in Untersuchungshaft.

Mehr zum Thema:

Tod einer dreifachen Mutter in Buch: Haftbefehl erlassen

14-Jähriger kommt nach Messerangriff in Jugendeinrichtung

( BM )