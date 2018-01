160 Kilometer lange Verfolgungsjagd - Mann festgenommen

Neuruppin/Wöbbelin/Hamburg. Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich auf der Autobahn Hamburg-Berlin eine gut 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - bis er nördlich von Neuruppin verunglückte. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete, wurde der 28-jährige Mann aus Polen dabei leicht verletzt. Er wird derzeit im Krankenhaus bewacht. Ein Haftbefehl gegen den Mann, der schon einschlägig vorbestraft sei, soll geprüft werden.

Der Wagen war nach Behördenangaben in der Nacht zu Donnerstag in Hamburg gestohlen worden. Polizisten aus Schleswig-Holstein fiel der Wagen auf der A24 auf. Als der Fahrer in Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) gestoppt werden sollte, raste er den beiden Verfolgerwagen davon - zeitweise mit etwa Tempo 200 und rücksichtlos, wie es hieß. Vor Neuruppin verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über seinen Wagen und schrammte fast 100 Meter weit an den Leitplanken entlang, bevor er ein Polizeiauto rammte. Beamte wurden nicht verletzt.