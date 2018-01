Beschwerde gegen Niki-Insolvenzverfahren abgewiesen

Berlin. Das Amtsgericht Charlottenburg hat die Beschwerde des Fluggastrechteportals Fairplane über das laufende vorläufige Insolvenzverfahren der Airline Niki abgelehnt. Die Richter gehen weiter davon aus, in Berlin zuständig zu sein, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstagmittag. Niki sei als Tochterunternehmen operativ in den ebenfalls insolventen Air-Berlin-Konzern eingebunden gewesen. Nach außen hin sei für Geschäftspartner und auch Reisende sichtbar gewesen, dass sie über Niki Verträge mit Air Berlin eingingen.

Die Beschwerde von Fairplane hat das Amtsgericht nun an das Landgericht Berlin weitergeleitet. Das Landgericht werde in dem Eilverfahren kurzfristig entscheiden. "Ein genauer Zeitpunkt kann noch nicht bekannt gegeben werden", hieß es. Letztlich könnte das Verfahren beim Bundesgerichtshof landen.

Fairplane aus Wien hatte gegen den Insolvenzort Beschwerde eingelegt. Der Dienstleister rechnet sich bessere Chancen aus, für seine Kunden Erstattungen für ausgefallene Flüge über ein Verfahren in Österreich eintreiben zu können. Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther zufolge müssen die geprellten Kunden ihre Forderungen allerdings an die Niki-Mutter Air Berlin stellen.

Ein Stopp des Verfahrens in Deutschland könnte weitreichende Folgen haben. Ein Sprecher des vorläufigen Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther hatte am Mittwoch gewarnt, sollte das Verfahren nach Österreich verlegt und neu aufgerollt werden müssen, drohe der Deal mit dem spanischen Billigflieger Vueling zu platzen. Die Tochter des spanisch-britischen IAG-Konzern plant, Niki zu übernehmen. Vueling zahlt 20 Millionen Euro und stellt bis zu 16,5 Millionen Euro bereit, um den Niki-Betrieb weiterzufinanzieren. Springe die IAG-Tochter ab, gingen auch Start- und Landerechte verloren. "Dann gibt es nichts mehr zu verkaufen."

