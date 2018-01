Passagierzahlen in Tegel sinken durch Air-Berlin-Pleite

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Ein Flieger von Air Berlin am Flughafen Tegel (Archiv)bb

Jahrelang kannte die Zahl der Fluggäste in Tegel nur eine Richtung: nach oben. Die Air-Berlin-Pleite setzt dieser Serie nun ein Ende.

Berlin. Zwölf Jahre lang sind immer mehr Menschen vom Berliner Flughafen Tegel geflogen - doch die Air-Berlin-Pleite hat nun das Wachstum gestoppt. 2017 zählten die Betreiber dort 20,5 Millionen Passagiere, 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Minus hatte es zuletzt 2004 gegeben, als von Tegel nur gut halb so viele Menschen flogen wie heute. Der zweite Berliner Flughafen im brandenburgischen Schönefeld wächst dagegen weiter: Dort checkten im vergangenen Jahr 12,9 Millionen Menschen ein, 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Umfrage: Was Berliner über den Flughafen Tegel denken Umfrage: Was Berliner über den Flughafen Tegel denken

Insgesamt gab es an den Berliner Flughäfen somit mehr als 33,3 Millionen Passagiere. Mit einem Plus von 1,3 Prozent hat sich das Wachstum damit deutlich verlangsamt - im Vorjahr war die Rate zehnmal so hoch gewesen.

"2017 war ein sehr wechselhaftes Jahr", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Er verwies auf Streik-Folgen im März und das Ende der Air Berlin. Er hob das Engagement der Flughafenmannschaften hervor. Sie hätten den zuverlässigen Betrieb unter allen Umständen gewährleistet.

