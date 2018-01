Burglind streift Berlin nur, es bleibt aber ungemütlich

Sturm Burglind ist an Berlin vorbeigezogen. Größere Schäden blieben aus. Es bleibt aber nass und windig in der Stadt.

Berlin. Sturmtief "Burglind" ist am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag über Deutschland hinweggebraust. In Berlin und Brandenburg sorgten die Ausläufer das für Regen und starke Böen, verschonte die Region aber weitgehend. Zu größeren Sturmschäden kam es nicht. Die Feuerwehr wollte am Donnerstag eine detaillierte Bilanz der Einsätze ziehen.

Am Mittwoch hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Böen von bis zu 90 km/h gewarnt. In Neukölln sorgte am Mittwochmorgen ein umgestürzter Baum für einen Feuerwehreinsatz. Der Baum fiel an der Lahnstraße auf ein Auto, verletzt wurde niemand. Ein benachbarter Baum musste gefällt werden, da er umzukippen drohte, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. 20 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Allerdings bleibt es auch am Donnerstag noch windig: Starke bis stürmische Böen und teils kräftige Regenschauer bestimmen das Wetter in Berlin. Die Temperaturen liegen zwischen 6 bis 9 Grad. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen. In Wäldern solle man sich lieber nicht aufhalten.

